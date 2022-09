La Vieille Boucle de Lustin, c’est aussi le Rétro-tennis (vidéo)

Le ton est donné: de la bonne humeur, du vintage, de l’amusement, tels que l’ont voulu dès 2014 les inventeurs inspirés de la Vieille Boucle lustinoise. Une initiative au succès pratiquement exponentiel (lire ci-contre) grâce à sa course cycliste rétro, qui s’est prolongée il y a quelques années par unRétro-tennis.

"Le concept est simple, explique Marie Collin, de l’organisation de ce tournoi singulier.Tout le monde peut y prendre part, pourvu que chaque participant adopte une tenue de tennis d’avant 1985 (blanche, en principe) ainsi qu’une raquette en bois."Comme celle de Bjorn Borg, par exemple, qui avait adopté la marque couvinoise Donnay."L’idée de ce rétro-tennis est venue d’elle-même, puisqu’un terrain de tennis se trouvait sur le site même de la Vieille Boucle", précise Jean Leblon, un des trois coordinateurs de l’organisation.

©EdA - Florent Marot

Aux abords du court, une diversité certaine d’époques tennistiques apparaît. Celle du grand champion suédois, peut-être aussi du robuste Chilien Guillermo Vilas, et, côté dames, un look rappelant Chris Evert-Lloyd; mais aussi, des époques plus récentes, avec Yannick Noah et André Agassi, et de bien plus anciennes avec des robes d’une longueur remontant aux sixties au moins, voire à Suzanne Lenglen… Les spectateurs, et spectatrices, ne sont pas en reste: installés confortablement dans des fauteuils sixties ou seventies, certains ne dépareraient pas dans les travées du Rolland-Garros d’il y a 30 ou 40 ans…

Vintage, oui, mais pas uniquement. Le Rétro-tennis est aussi une compétition. Certes assez lointaine de l’organisation et de la façon de compter les points, mais tournoi quand même. Ici, deux équipes de 7 et 8 joueurs et joueuses s’affrontent, en double."La paire qui atteint 15 points gagne le match, explique Augustin, un des organisateurs.On arrête ces rencontres à 18h, et on comptabilise l’équipe qui en a gagné le plus. Une sorte de tie-break, où tous les joueurs prennent part, est joué ensuite, comptant pour deux points. Ce qui peut retourner éventuellement la situation…"

L’objectif du Rétro-tennis, c’est aussi de faire gonfler la somme d’argent qui sera versée à deux associations caritatives, le Fonds Émile Salamon et la Fondation Mont-Godinne, comme l’ensemble de la Vieille Boucle. Une tombola spécifique a remporté un succès inattendu, avec 1600 € récoltés, confie Marie Collin.

Sans compter la recette de ce dimanche.

«Être ensemble dans le même délire»

Les uns sont venus dans un esprit compétitif, d’autres pour le plaisir du déguisement, parfois pour les deux, mais aussi simplement pour s’amuser…

Kevin Culot, le «Bjorn» de Lustin: avant tout pour l’ambiance. ©EdA - Florent Marot

C’est le cas de Kevin Culot, 38 ans, alias Bjorn, qui avoue ne pas pratiquer le tennis…"Ce qui me motive, c’est l’ambiance de la Vieille Boucle, être ensemble dans le même délire, pour rentrer de l’argent pour les associations que nous soutenons."Sa raquette en bois?"Je l’ai achetée pour 3 € sur Market place, je ne l’ai pas encore essayée…"Ses joueurs fétiche? Federer, Agassi, Borg dont il a entendu vanter les exploits par son père. Mais pas question d’y voir des modèles…"J’ai toujours bien aimé me déguiser, avoir l’air ridicule."Chance: le Rétro-tennis récompense aussi le meilleur déguisement…

La perspective de Francis Lesage et Igor Dave est différente. L’un est joueur régulier, l’autre se remet au tennis."Avant le premier match, on avait pour ambition de gagner. Mais on a été battus 15-13…"sourit Francis. Les deux ont soigné leur look: l’un a adopté une chemise de la gamme Noah, l’autre d’Agassi, achetées en seconde main. Et tous deux se sont entraînés avec une raquette à petit tamis. Très nettement victorieuses d’une paire masculine, Rosalie Robert et Marielle Dewez n’ont pas non plus négligé cet aspect technique. Et se sont aussi fait remarquer par leur tenue blanche, résolument vintage, comme il se devait ce dimanche à Lustin.

©EdA - Florent Marot

Succès record

La Vieille Boucle a battu des records."On a atteint les 200 cyclistes rétro participants, adultes et enfants regroupés. On n’en a jamais eu autant", annonce Jean Leblon, coordinateur. Difficile d’évaluer le public présent.

Mais Michel Desmet, qui ouvre la course avec sa Renault Dauphine Rodania de 1961, estime à un public triplé!"On a atteint 120 véhicules ancêtres. Et le camping rétro a été comble en deux jours, soit 27 places."La clé? Le côté fête populaire, où chacun trouve son compte, et cette tendance au vintage."On a récolté, depuis 2014, 178000 € pour les associations, dont 40000 € en 2021 malgré le Covid. On espère faire mieux en 2022.