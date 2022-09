Christelle Clarinval expose à Gedinne

Artiste peintre autodidacte, Christelle Clarinval est une fille du cru puisqu’elle est originaire de Gedinne. Passionnée par tout ce qui touche à la nature, elle affectionne particulièrement les arbres et les animaux pour leur beauté et la magie qu’ils dégagent. Elle a un énorme respect pour dame Nature qui inspire force, vitalité et enthousiasme. " Le peuple animal m’inspire beaucoup", confirme-t-elle.