Vaccinés avec des doses "périmées" dans une maison de repose namuroise : "on ne livre pas de vaccins périmés", explique l'AViQ

La question taraude le personnel d’une maison de repos namuroise depuis quelques jours. En effet, 120 de ses résidents, soit la très grande majorité, ont été vaccinés avec des doses dont les flacons présentaient une date de validité dépassée depuis plusieurs mois.

"En juin dernier, nous avons fait la demande pour obtenir des doses en vue de la vaccination prévue en septembre, détaille l’un des membres du personnel de cette maison de repos.Nous les avons reçues en août, mais les injections ont été retardées, car nous avons dû faire face au Covid… Ce n’est que maintenant, lorsque nous avons voulu procéder à la vaccination, que nous nous sommes rendu compte que les doses étaient périmées depuis février."Bien avant leur livraison, donc.

Face à cette découverte, le personnel s’est tourné vers la Région."On nous a dit que ce n’était pas grave."Les injections ont été réalisées. Mais le doute sur l’efficacité de ces doses persiste et nourrit la peur de devoir reconfiner la maison de repos drastiquement si le Covid devait à nouveau y entrer. Les stigmates laissés par les dernières années sont toujours bien présents.

Validité prolongée

Contactée, l’AViQ, l’agence wallonne pour une vie de qualité, se montre rassurante. " Non, nous ne livrons pas de vaccins périmés, indique Lara Kotlar, sa porte-parole.Il se trouve que l’Agence Européenne des Médicaments a prolongé à plusieurs reprises la date de validité des vaccins."Ceux-ci peuvent toujours être utilisés. Si l’étiquette de chaque flacon n’a pas été changée, la date de validité exacte se trouve sur le bordereau de livraison."C’est à celle-là qu’il faut se référer."

Même qualité

Directeur du département de pharmacie de l’UNamur et expert auprès de l’Agence Européenne des Médicaments, Jean-Michel Dogné rappelle que trois critères contribuent à autoriser ou non la mise sur le marché d’un vaccin: sa qualité, son efficacité et sa sécurité."C’est la qualité qui permet de fixer sa durée de péremption, précise-t-il.Initialement, la durée proposée est la plus courte possible."Par la suite, l’accumulation de données permet de procéder à de nouvelles études et analyses."Dès le moment où on propose la prolongation, la firme fournit des données à l’Agence Européenne des Médicaments qui va analyser si la qualité est bien identique dans le temps. Si c’est le cas, on peut prolonger."

Ainsi, la dose reçue par les patients namurois n’est pas de moindre qualité. Mais qu’en est-il par rapport aux vaccins adaptés qui seront disponibles dès la mi-septembre. " Les vaccins actuels restent efficaces sur les formes circulantes, notamment les plus sévères", répond Jean-Michel Dogné.

Vaccins adaptés

Les nouveaux vaccins, dits bivalents, ont démontré une plus grande efficacité sur le variant Omicron BA.1."Mais il ne circule plus actuellement. Ce que l’on espère avec les vaccins adaptés, c’est avoir une réponse plus importante sur les futurs variants, mais on ne sait pas si ce sera le cas. C’est de la spéculation."Et de conclure:"Ce qui est par contre bien démontré aujourd’hui, c’est que les vaccins restent efficaces et que se refaire vacciner réaugmente encore l’efficacité par rapport à une dose précédente. Il reste donc intéressant de se faire vacciner maintenant, d’autant qu’historiquement, on sait que les courbes de réaugmentation d’infection avec de nouveaux variants arrivent en octobre-novembre."