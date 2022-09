Objectif: renforcer son ancrage namurois grâce à ses locaux de 3000 m2 situés dans le périmètre direct de la gare de Namur. L’accès est optimal pour les navetteurs avec une entrée située rue Godefroid et une autre rue des Croisiers."La HEAJ comptait l’an passé près de 3000 étudiants (NDLR: les chiffres pour cette année ne sont pas encore disponibles).Pour le département entreprise et communication qui investira le nouveau bâtiment, c’est près de 400 étudiants qui pourront y suivre les cours de manière régulière", précisent les représentants de HEAJ. L’acquisition permet de résoudre le manque d’espace dont souffraient les étudiants fréquentant cette option."En effet, suite au succès des formations en relations publiques, le département entreprise et communication se trouvait un peu à l’étroit."

Pleine emprise dès la rentrée 2023

Tous ne pourront cependant pas jouir de leur nouveau cocon à la rentrée prochaine et imminente. Seule une classe devrait investir les lieux. Dans un premier temps du moins."Les locaux, modernes et très accessibles, nécessitent d’abord quelques travaux d’aménagement pour transformer ces anciens bureaux en véritables salles de classe et labos,indiquent les instances de la haute école namuroise.Progressivement, de plus en plus de classes devraient être disponibles et une première grande transition est prévue pour le deuxième quadrimestre. La fin des travaux et la pleine prise de possession du bâtiment sont espérées pour septembre 2023."

En attendant cette occupation totale, la haute école Albert Jacquard a d’ores et déjà procédé au coupé de ruban des installations en présence des ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny (MR) et Frédéric Daerden (PS). C’était mardi soir.