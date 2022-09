Namur: Bertrand Lani et ses «Mudbugs» en concert à la brasserie de la Houppe

Bertrand Lani, vous sortez de quelques belles scènes cet été. C’est un peu la classe…

C’est vrai que le Spirit of 66 à Verviers, c’est un lieu mythique pour le genre de musique qu’on propose. C’est le club emblématique du blues en Wallonie. On a aussi fait le Roots & Roses à Lessines. Un festival dédié à toutes les formes de musiques américaines, dérivées du blues, qui sont un peu nos influences. Il y avait là-bas un plateau international impressionnant. Sur 24 groupes, on était 3 ou 4 groupes belges…

Vos titres, dont Ice cold kisses, tournent sur Classic 21. C’est également une belle reconnaissance…

On a deux titres en rotation. Ils jouent leur rôle de service public, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Les programmateurs gardent une oreille attentive aux groupes belges qui essaient d’exister dans le paysage médiatique. Leur critère premier, c’est la qualité. Je me dis que l’album ne doit pas être trop mauvais (rires).

Vous pourriez être programmé avant ou après un titre des Stones dont vous êtes grand fan…

Oui c’est vrai (rires). Ça m’est déjà arrivé d’ailleurs de passer entre deux artistes que j’aimais bien. C’est plutôt gratifiant.

Vous êtes journaliste à temps plein pour l’Avenir. Vous aimeriez vous consacrer davantage à la musique?

On a toujours envie d’en faire plus, plus de disques, plus de concerts. Mais ce qui est grisant, c’est que ça reste un hobby, quelque chose qu’on fait ponctuellement. On vit chaque concert à fond. Partir en tournée 3 ou 4 mois par an, bien sûr que ça m’intéresserait, mais ce ne serait pas bon pour ma santé mentale (rires). J’ai besoin de repères, de rentrer chez moi le soir, dans ma région, de voir mon gamin, de travailler, etc. C’est mon équilibre. Et je réalise que je fais de la meilleure musique quand je suis bien dans mon travail, dans ma vie.

C’est compliqué par ailleurs de gérer sa propre promotion…

J’ai une manière d’appréhender le truc qui n’est pas en phase avec l’époque. Je ne suis pas trop présent sur les réseaux sociaux, je n’ai pas une équipe marketing derrière pour me façonner une image, pour rentrer dans telle case. Et d’un côté, tant mieux. Ça va faire 10 ans que je fais ça. Je n’ai pas envie qu’on distorde ce qui est dans le projet.

Vous chantez toujours en anglais…

J’ai grandi dans un environnement artistique très anglophone. Pour moi, le français est une langue d’expression artistique étrangère. Je fais toujours corriger mes textes par un anglophone, mais j’aurai toujours l’accent qui sent la djote et l’avisance… Entre le moment où j’écris sur le calepin et le moment où on enregistre, il se passe beaucoup de temps.

Vous serez à la brasserie de la Houppe vendredi avec votre groupe…

On est presque tous Namurois et la brasserie de la Houppe nous a soutenus, même avant que l’album sorte. Ils nous ont prêté la brasserie pour tourner le clip. C’est un super-chouette endroit qui n’est pas aseptisé et où le public est directement en contact avec les musiciens. On avait envie d’y revenir.

À quel genre de concert doit-on s’attendre?

On jouera en deux sets, ce qui permettra de boire un coup au milieu. Ce sera par moments un peu plus posé que la release au Delta. On proposera quelques titres guitares acoustiques et contrebasse.

Une part de vous dégage de la nostalgie, de la mélancolie...

Je suis un peu nostalgique parce que je ne suis pas né à la bonne époque et mélancolique par mon tempérament…

Vous pouvez aussi vous montrer assez réservé. La scène vous permet de vous exprimer?

Sans doute. Je n’aime pas dire ça, mais c’est une sorte d’exutoire. L’adrénaline fait énormément. Elle me permet d’incarner les chansons qui sont malgré tout très personnelles. Autant je me lâche entre les titres, autant, lorsque je les interprète, j’essaie d’être le plus juste possible. Si je n’avais pas la scène, je serais vraiment quelqu’un de désagréable (rires).

Prévente 12€ (Night&Day ou www.librairie.be/tickets/bertrandlani)