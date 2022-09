Somme-Leuze: l'e-commerce au coeur de l'aide régionale

Parmi les points les plus importants évoqués, la rentabilité dans l’e-commerce."Nous voulons grandir dans un marché moyen face aux grands et aux petits. Nous souhaitons un partenariat logistique à long terme si possible",a expliqué l’entreprise. En précisant que ces dernières années, l’e-commerce a"subi la pression du marché". Malgré cela, Teatower espère batailler à l’étranger grâce au Web.

L’entreprise continue toutefois de privilégier aussi les collaborations avec le personnel local. "Ce n’est pas parce que nous sommes, dans la campagne, en l’occurrence la Famenne, qu’on offre moins d’attraits que d’autres, au contraire. Même si Amazon débarque dans le pays et le fait sentir."

Le marché du thé est en pleine expansion."Il faut savoir que les jeunes s’y mettent et de plus en plus. Cette boisson prend sa place. Surtout, pendant cette période de chaleur, le thé glacé", poursuit l’entreprise.

Pour sa part, Willy Borsus a tenu à féliciter le personnel et la direction."Votre expérience est importante."La Région pourrait aider la firme à s’étendre, notamment outre-Atlantique.