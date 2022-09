Namur: il arrache le tiers de l’oreille de son rival

Le 16 juillet 2019, les esprits se sont échauffés, place du Théâtre à Namur. Laurent buvait un verre avec son père et sa sœur. Une altercation a éclaté entre le papa et un autre homme, qui l’accusait de lui avoir touché les parties intimes. Un peu plus tard, une deuxième scène se déroule en dehors du bar. Laurent pense que sa sœur est menacée par un individu impliqué dans la première rixe et entre en action. "Nous nous sommes agrippés les cheveux, nous sommes tombés. Comme il avait l’ascendant, tout ce que j’ai trouvé à faire, c’est le mordre. Je l’ai mordu à l’oreille et au bras."