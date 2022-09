Ciney : un logement pour l’extrême urgence au CPAS

Le studio, certes exigu (15m²), dispose du strict nécessaire pour quelques jours de repos: un lit superposé, une kitchenette, une douche et une toilette, équipements entièrement récupérés lors d’une donnerie organisée par le CPAS ou dans l’un ou l’autre logement de l’organisme public. La personne hébergée peut y rester une semaine, renouvelable une fois selon la convention d’accueil en extrême urgence."La personne peut voir son assistante sociale quand elle le souhaite pendant les heures de bureau, c’est une facilité de se trouver en centre-ville pour régler les choses qu’il y a à régler", épingle la présidente.

Depuis sa mise en fonction, quatre personnes seulement ont séjourné Avenue de Namur. Un manque de publicité? Peut-être."Ça se libère vite puisque la convention est courte. Nous n’avons pas beaucoup de SDF dans la commune, le plus souvent ils ne font que passer pour se rendre dans de plus grandes villes", développe Séverine Goedert.

Pour les autres cas d’extrême urgence, les personnes auraient plutôt tendance à se rendre chez un proche le temps de retrouver un équilibre.

Les logements d’urgence trop excentrés

Pour faire face aux situations d’urgence moyennes, d’autres logements sont disponibles dans la commune, mais ils se trouvent reculés des villages. On en compte trois à Conjoux, un à Pessoux et un autre à Braibant. Les personnes placées peuvent y rester quatre mois, renouvelable une fois."Ça fait longtemps que le CPAS dispose de ces logements mais ce n’est pas toujours pratique lorsqu’un parent doit emmener son enfant à l’école ou faire des démarches administratives car la plupart de nos bénéficiaires n’ont pas de voiture. À Conjoux, il y a un bus le matin et un le soir seulement", note Séverine Goedert.

Le CPAS souhaiterait qu’une partie de ses logements soit rapatriée à Ciney mais, pour le moment, aucun projet n’est lancé.