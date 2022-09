Un nouveau commandant pour Terre de Celles

Au 17e siècle, la milice apparait sous l'appellation "Compagnie de la Terre de Celles". Elle a disparu à la fin du 18e siècle, dans les tourments révolutionnaires de l'époque. Elle a réapparu le 15 août 2107 avec cette fois un rôle plus folklorique et convivial qu'à l'époque. Elle donne l'occasion aux habitants et amis du village de Celles de se retrouver dans la mémoire de leur cher village et de son histoire.

Un chapitre important

La compagnie vit son bonhomme de chemin. Elle vient de connaître son 3e chapitre. Instituée en 2017 dans le sillage du 1400e anniversaire de la naissance de Saint-Hadelin, patron du village, elle a dû interrompre ses activités pour cause de Covid. Ensuite, elle a été frappée par le décès de son Commandant, le Comte Hadelin de Liedekerke Beaufort. Ce dernier était le cofondateur avec Jacques Lebrun de la compagnie. Président de l'asbl Tourisme et Culture, M. Lebrun a le grade de capitaine.

Le 3e chapitre était d'importance. Il était question de nommer un nouveau chef à la Compagnie. C'est le gendre de feu le Comte, M. Alexandre de Pret, qui a été adoubé. Outre celui-ci, quatre nouveaux membres ont poussé la porte de Terre de Celles. Ils ont pris le poste de hallebardiers.

Avec les nouvelles recrues, la compagnie totalise 33 compagnons: un commandant, un capitaine, un porte-étendard, un flûte, quatre tambours et 25 hallebardiers. Il faut également ajouter l'aumônier.

Deux étapes

Pour respecter le protocole, le chapitre qui a permis notamment à la compagnie de se trouver un nouveau chef

s'est déroulé dans la salle d'armes du château de Vêves à la suite d'un office religieux célébré en la collégiale de Celles en présence des reliques de Saint-Hadelin.

Des projets de la compagnie en a. Au calendrier, elle a 2 sorties sont programmées: le 1er dimanche de février, fête de Saint-Hadelin, et le dernier dimanche d'août, chapitre annuel. D'autres sorties peuvent avoir lieu en fonction de certaines circonstances.