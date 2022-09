Pour vivre l’esprit plus léger au quotidien

Aller à l’essentiel

Comme son nom l’indique, la Bouge’ôte apporte une dynamique et ôte tout ce qui encombre le quotidien en allant à l’essentiel! Nul besoin d’aller plus loin que notre bureau pour avoir un exemple de tout ce qu’on accumule et qui constitue une charge mentale en plus."Lorsque c’est bien organisé, rangé, on se sent mieux et on est plus efficace. Vider les armoires et faire table rase, trier ce qui est fait ou pas, ce que l’on garde ou pas, ça fait un bien fou ! Le désordre ne se range pas ou ne se déplace pas, il s’élimine, assure-t-elle.On croit toujours que telle chose servira un jour “au cas où” mais c’est une charge émotionnelle inutile car ça ne sert jamais.Si on a un pot avec 50 stylos par exemple, a-t-on besoin de tout ça sur son bureau ? Non, on peut ranger une partie dans une réserve. L’idée est d’épurer, pour laisser la place à la création d’idées nouvelles. "

Rebondir après l’épreuve

Durant sa carrière, Géraldine a elle-même été victime d’un burn-out. Elle a transformé cette épreuve en force pour justement aider les gens à ne pas tomber dedans."Je sais analyser les comportements émotionnels et physiques qui y amènent en travaillant notamment avec des techniques holistiques, confie-t-elle.Quand le corps lâche, on est déjà trop loin. D’où l’importance de garder l’équilibre entre les sphères privée et professionnelle, de réduire la charge mentale et de communiquer davantage."

Pour y arriver, elle a conçu des outils qui peuvent être transposables tant au boulot qu’à la maison."C’est du win-win, indique-t-elle. Mes apprentissages sont basés sur des méthodes de ludo-pédagogie, car apprendre et transmettre en s’amusant, c’est ma vision!"Au départ, son concept était destiné aux particuliers, puis il s’est étendu aux entreprises."En travaillant sur l’entreprise, on travaille aussi sur le particulier, de toute façon, dit-elle.En outre, suite au Covid, les gens ont eu besoin de retrouver du sens à ce qu’ils font !"Via ses ateliers, elle apprend aux travailleurs à appliquer différentes techniques à un instant T.

Communiquer, la clé

Son travail s’articule autour de l’intelligence collective et de l’intelligence émotionnelle. Elle souligne l’importance d’écouter ses collaborateurs et de créer des instants où ils communiquent ensemble."En tant que coach externe, j’interviens afin que chacun puisse se livrer s’il en ressent le besoin. Il n’y a pas toujours une personne de confiance dans toutes les structures, ou ce n’est pas forcément évident de tout dire devant son manager, épingle-t-elle.J’accompagne une personne à communiquer sur son éventuel mal-être et j’examine ce qu’on peut mettre en place. J’ai développé moi-même des outils de communication non violente pour déléguer une tâche, par exemple, ou transmettre les émotions qu’on a dans le ventre." S’alléger, se recentrer sur l’essentiel et être bien tout simplement… c’est in fine plus de liberté qu’offre la Bouge’ôte.