"Namur hier et aujourd'hui" : quand l'histoire locale se raconte sur Facebook

À l’ère des réseaux sociaux, nombreux sont les groupes en ligne dédiés au folklore ou au patrimoine architectural et paysager de Namur. L’occasion pour chaque internaute de partager ou de commenter des clichés en lien avec un monument ou un établissement local. Et les centres d’intérêt sont vastes! Si certains contenus se penchent volontiers sur l’actualité namuroise, d’autres scrutent davantage le passé et les trésors insoupçonnés de la capitale wallonne. C’est le cas de la page Facebook "Namur hier et aujourd’hui" qui scrute l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme à Namur. En près d’un an d’existence, plus de 2560 membres composent déjà ce groupe virtuel créé par Thierry Henne. Passionné par l’histoire de sa ville, le Namurois tenait à partager ses connaissances et ses découvertes à un plus grand nombre. Le tout en recourant à d’anciennes photographies ainsi qu’à des plans en 3D de la cité du Bia Bouquet via le site NID (Namur Intelligente et Durable). " L’intérêt du groupe consiste à ressusciter le passé de la façon la plus visuelle possible, raconte Thierry Henne.En particulier lorsqu’il s’agit d’éléments aujourd’hui disparus, dont il existe peu de documentations."