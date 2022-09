"Mon Monde à toi", le premier roman de la Gembloutoise Martine Eleonor

Cette façon de faire à l’avantage de donner du rythme au récit, de comprendre la manière dont l’un ou l’autre personnage réagit par rapport à un événement et, surtout, ce qui explique cette réaction. L’utilisation de polices différentes et des caractères de grandeurs différentes concourent également à la fluidité du récit. Bref, la brique est loin d’être indigeste et le lecteur suivra avec intérêt l’histoire de deux familles sur plusieurs générations."L’histoire des gens m’intéresse au plus haut point",explique Martine Eleonor, Et de poursuivre:"Dans chaque famille, on trouve un trésor et des chaînes. Dans chaque famille, on obéit à des lois. Quelles sont les lois familiales, comment sont-elles transmises, qu’arrive-t-il quand on les enfreint?"

Un terrible tabou

Léa, le personnage central, apparaît dès les premières pages alors qu’Albert de Latour, médecin, reçoit celle qu’il a sauvée d’une vie clouée dans un fauteuil roulant. L’histoire de Léa, celle de ses parents, celle de sa famille et ensuite de sa belle-famille sont l’occasion pour l’auteure d’évoquer les grandes mutations de la société belge (l’essentiel du récit se déroule à Bruxelles et à la Mer du Nord). Dans ce livre, pas de ton moralisateur, pas de jugement, pas d’interdit. Mais le simple constat que la société évolue dans toutes ses institutions.

C’est aussi cela qui fait l’attrait deMon Monde à toi: à travers les événements vécus par les personnages durant une soixantaine d’années, un tableau dresse l’évolution de la vie familiale, les rapports avec les aînés, l’importance de la religion et de la loi de Dieu, la volonté d’émancipation des femmes. Et puis, il y a ce terrible tabou qui pourrit la vie d’une famille: ici, les férus de sociologie aimeront voir comment ce secret est subi et non dénoncé, par lâcheté. Dès lors, il empoisonne en fin de compte la vie d’une famille. Le poids de ce secret n’occulte cependant pas d’autres joies de la vie, parmi lesquelles l’amour, qui sont bien présentes et qui apportent un bol de fraîcheur au fil des pages."Chacun porte une histoire en soi et elle est toujours passionnante",résume Martine Eleonor.

Édité par Academia

L’ouvrage a attendu plusieurs années avant de sortir. L’écrivaine frappait aux portes des éditeurs, mais essuyait des refus."Ils reçoivent une pléthore de livres et quand il s’agit d’un premier roman, ça ne facilite pas les choses, explique-t-elle.Mais je ne me suis pas découragée, j’étais très motivée."

Et elle a eu raison, car Academia, à Louvain-la-Neuve, a fini pour lui donner un retour élogieux. "L’éditrice Sidonie Maissin m’a demandé s’il était possible de raccourcir le texte parce qu’il était trop volumineux: une centaine de pages sont passées à la trappe." Au final, il en reste donc 388, tout de même.

«Mon Monde à toi», Martine Eleonor Breem, Editions Academia – ISBN 978-2-8061-0669-8