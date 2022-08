Un préavis de grève déposé par les pompiers de la zone Dinaphi

Au niveau de la logistique, Dimitri Petit prend en exemples les interventions sur les feux de broussailles, récurrents en ce moment. " Il n’y a pas assez de casques pour tout le monde donc ils restent dans les véhicules. Mais n’y a aucune procédure de désinfection. On demande simplement au service logistique de rédiger une note, cela prend 15 minutes mais on nous répond qu’on ne sait pas la faire. Pour ces feux de broussailles, on demande aussi un ravitaillement en eau fraîche. On nous répond qu’ils regarderont à ça plus tard… Au total, 300 demandes logistiques n’auraient pas été traitées."Le dispatching n’est pas épargné."Il y a récemment eu un accident mortel sur l’entité de Beauraing-Gedinne. Au lieu d’envoyer des secours de Gedinne basés à 8 km, on a envoyé des secours d’Yvoir, situés à 60 km."La réorganisation du personnel au sein de la caserne de Dinant (lire par ailleurs) fait également partie des soucis. " On a marqué notre accord mais on comptait un maximum sur le recrutement des pompiers volontaires. Or, ce recrutement qui est en cours, on ne sait pas où il en est", ajoute Dimitri Petit.

Le président du conseil de la zone Dinaphi, Christophe Bastin, affirme que les pompiers auront déjà des réponses à certaines de leurs questions pour la fin de cette semaine."Nous ne voulons pas envenimer les choses et nous voulons surtout une zone qui tourne."