Secours: une réforme à réformer?

Le débat, initié par la minorité LDB, part dans tous les sens. Un conseiller propose même de couper les vivres à la zone Dinaphi. Un autre estime qu’il faudrait écrire au ministre de l’Intérieur. L’échevin Robert Closset parle du bon vieux temps, celui d’avant la réforme:"On avait la meilleure caserne. Aujourd’hui, je le vois quand j’interviens comme dépanneur sur un accident, il leur faut parfois une demi-heure pour arriver".

Alors que les palabres politiques ressemblent de plus en plus au café du Commerce, sans qu’on se mette d’accord pour une action commune (vers qui?), les élus dinantais ne le savent sans doute pas encore, mais il y a eu un dépôt de préavis de grève au sein de la zone Dinaphi. En cause et en résumé: son organisation générale, avec un chapitre qui concerne Dinant, mais il y a d’autres sujets qui fâchent.

Mettre la pression

La réorganisation des services imaginée par le chef de corps avait été approuvée par les bourgmestres, en collège de zone, seul celui de Dinant s’abstenant. Aujourd’hui, le même Thierry Bodlet annonce qu’il a lancé un appel sur Facebook, pour un traitement spécifique des zones rurales. Message mayoral: le problème est global, on ne le réglera pas en un coup de cuillère à pot au conseil communal de Dinant. Il le répète, on a fixé des normes intenables et impayables:"Avant sur un incendie, on pouvait intervenir à quatre, maintenant il faut être six, et les six en question ne peuvent plus jouer parallèlement le rôle d’ambulancier. Donc, au lieu de quatre intervenants prêts à partir, il en faut huit".

"Il faut maintenir la pression sur la zone Dinaphi", martèle Omer Laloux (majorité). La pression venant aussi de l’intérieur, avec ce préavis de grève. Mais à Dinant, le sentiment, c’est qu’il faudrait une réforme de la réforme des zones de secours.