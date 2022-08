On est en plein «shopping scolaire»

À l’image de la société actuelle, les écoles vivent une situation de « zapping » sans scrupule. « Des enfants changent d’école et on ne nous prévient pas, d’autres arrivent à la dernière minute sans que nous soyons au courant. On est en plein shopping scolaire, c’est la folie », confie le directeur des écoles de la Molignée, Jean-Luc Elias.