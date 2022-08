Le ton monte, le président du conseil doit calmer les esprits

Dans la majorité Joseph Jouan estime que les intervenants de l’opposition sont culottés: ils ont été au pouvoir, à une époque où depuis le secrétariat du bourgmestre, on faisait de la politique et on postait des lettres de recommandation.

L’échevine Castaigne attaque frontalement Christophe Tumerelle pour lui rappeler qu’il fut un temps où lui, qui donne des leçons, était le chef de cabinet d’une échevine libérale namuroise. Grosse bagarre: Christophe Tumerelle explique que Namur, c’est 110000 habitants, pas 13000. Ça s’envenime, le président de l’assemblée, Lionel Naomé, doit rappeler les virulents contradicteurs à l’ordre. Il les fait taire.

L’argument de fond dans la majorité: oui, on s’adjoint l’aide d’une personne qui aura un rôle politique, dans le sens où elle aidera le collège à préparer des dossiers, et qui dépendra directement de lui. Précision: cela se faisait avant, mais sans règlement. Message: nous, on est transparents. Fin de la discussion, vote.

Échevin aux commandes

Autre altercation à retenir, le conseiller Laurent Brion qui faisait partie du groupe Closset mais n’a pas voté le nouveau pacte de majorité, demande s’il est normal qu’un échevin aménage lui-même, au volant d’une grue, un rond-point du SPW (à la sortie de Dinant, en direction d’Anseremme). Réponse furieuse de Robert Closset car il s’agit de lui: la Région ne voulait aménager qu’une pelouse, il a amélioré ce lieu en créant un relief, et il sera décoré. Et de s’en prendre en criant au rebelle de sa formation:"C’est une attaque, tu fais partie de ma liste!"