Beez : deux couples mis à l'honneur pour leurs noces d'or

Ils travaillaient tous les deux au restaurant Chez Léon, à Maizeret. C’est là que Roland Dethye et Myriam Beaulieuse sont rencontrés. Ils se sont mariés civilement le 14 avril 1972 et religieusement le lendemain. Ils ont trois enfants et quatre petits-enfants. Myriam est née le 18 janvier 1951, à Namur. Son papa était conducteur-mécanicien et sa maman employée de bureau. Elle s’est épanouie au patro. Elle a commencé sa carrière comme éducatrice, d’abord à Wépion, puis à l’institut Saint-Jean de Dieu.