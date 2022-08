Yvoir : un échevin se désolidarise lors du vote d'une modification budgétaire

Au menu, les modifications budgétaires. Elles ont fait l’objet de plusieurs remarques du groupe EPY. Il tire la sonnette d’alarme, tant pour l’ordinaire que pour l’extraordinaire. Bertrand Custinne se demande si plus de 9 millions d’investissements, ce n’est pas trop ambitieux. 4,6 millions d’emprunts,en a-t-on vraiment les moyens? et de constater qu’en un an, on s’apprête à contracter la moitié de l’endettement qu’avait la commune fin 2018.

Le bourgmestre Patrick Evrard a répondu point par point aux questions de l’opposition, expliquant que les conditions d’emprunts sont actuellement favorables et signalant qu’il y a de nombreux appels à projets, concernant entre autres la mobilité et qui n’étaient pas au programme les années précédentes. Il reconnaît également qu’il faut faire attention, malgré 575000 euros dans le fonds de réserve.

Surprise au moment du vote: l’abstention de l’échevin Charles Pâquet. Il a expliqué son vote en raison de l’augmentation de 100000 € pour l’étude de la future école de Dorinne-Spontin. On savait qu’il s’agit d’un dossier sensible puisque tant des habitants de Dorinne que de Spontin ne sont pas nécessairement favorables à la construction de cette nouvelle école, entre les deux villages.

Les commentaires, on s’en doute, allaient bon train à l’issue du conseil. Cela risque de laisser des traces. Cela fait un peu penser à la phrase du ministre français Jean-Pierre Chevènement lors de sa démission du gouvernement en 1983.Un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule.