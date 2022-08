Une petite dizaine de bénévoles, Olivier Carly, Fleur de Changy, Brice Dejong, Anne-Christine Verhelst, Bruno Campanella, Jean Polome, Isabelle Weber, Pauline Foglia et un membre aujourd’hui décédé Ingrid Umbach, ont été encadrés, pour ce travail, par des membres de l’université de Namur: Mathieu Piavaux, professeur d’histoire de l’art, Aude Kubja et Jessica Pranger, historiennes de l’art

L’encadrement technique et le suivi des projets ont été assurés par Laurence Ancion, de la Province, mais aussi Françoise Windeshausen et Nicolas Debeurme, de l’administration communale d’Anhée.

En accueillant les participants à la marche, le député provincial Richard Fournaux a expliqué qu’il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre du partenariat Province-Communes. Anhée dispose d’un patrimoine parfois méconnu des habitants. Certains sites nécessitaient une préservation ou une restauration. Celle-ci va permettre un développement touristique de qualité.

La valorisation de ce patrimoine culturel répond à une demande de la population. C’est ainsi que la Commune a introduit une demande de subside dans le cadre du plan communal de développement rurale et a obtenu un subside provincial de près de 15000 €.

Grâce à ces restaurations, une série d’actions va être mise en place.

Cet inventaire comprend également le patrimoine funéraire et les arbres remarquables, et le groupe a inventorié 291 éléments du petit patrimoine et 191 éléments du patrimoine funéraire, sans oublier 81 arbres remarquables. Mais à ce niveau, le travail n’est pas terminé.

Il est possible de voir le résultat de ce travail sur http://anhee-patrimoine.be