Un parc Legoland à Chaleroi: «Le développement de la Wallonie passe par de grands projets iconiques», dit Thomas Dermine

Thomas Dermine, la signature de l’accord de ce mardi 30 août marque l’aboutissement du projet?

Sauf nouvel impondérable géopolitique ou sanitaire à court terme, je vais dire que oui. C’est un projet sur lequel j’ai passé quelques nuits blanches et qui m’a appris l’humilité. J’ai commencé à y travailler à l’automne 2017. Avec Abd Samad Habachi de la cellule Catch, nous avons entamé une campagne de prospection qui s’est matérialisée par des centaines de rencontres avec des groupes industriels dans différents secteurs: génie, puis mobilité… Jusqu’à Thunder Power, le partenaire chinois qui voulait installer une usine d’assemblage de voitures électriques.

Déçu que les choses ne soient pas allées jusqu’au bout?

Sur papier, c’était un projet séduisant. Et une récompense à notre proactivité carolo. Je rappelle que la friche d’une centaine d’hectares était à la recherche d’un repreneur comme celles de Ford Genk fermé en 2012 et Opel Anvers, fermé en 2008! Nous avons devancé les gestionnaires fonciers flamands pour la reconversion. Nous y avons mis énormément de cœur et d’énergie! Après la longue parenthèse de la covid, voilà donc l’ancien site industriel promis à une renaissance avec Merlin Entertainment. Six ans presque jour pour jour après l’annonce du départ de Caterpillar. J’en suis heureux!

C’est pourtant un projet touristique qui se substitue à un projet industriel…

Les retombées en termes d’emploi sont tout aussi réjouissantes: l’activité va offrir en effet 1500 jobs, des fonctions de faible qualification dans une large majorité ce qui représente une belle opportunité pour notre région. Dans l’investissement qui s’élève à 370 millions, le partenaire privé apporte la moitié. Le public se partage l’autre avec la Sogepa pour la Wallonize et un consortium public adossé à elle. Cela dit, nous sommes dans une version Lego du tourisme, c’est-à-dire un tourisme de moyenne distance. Au cœur d’une zone de chalandise qui concentre 20 millions d’habitants à moins de 2h de voiture, la Wallonie et Charleroi constituaient le maître-choix!

Comment voyez-vous le renouveau socio-économique de la Wallonie précisément?

Je pense qu’il passe par la mise en œuvre de grands projets iconiques comme ce parc d’aventures. Le montage financier est bouclé, l’accord est maintenant scellé et un calendrier défini. L’ouverture est prévue en 2027. Elle va changer complètement le visage de cette zone d’une centaine d’hectares aux portes de l’aéropôle. Notre partenaire table sur deux millions d’entrées par an. Cela va donc booster le développement de la Région indirectement car il faudra accueillir et loger ces visiteurs!