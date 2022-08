Trois noces de diamant et or à Han-sur-Lesse

Le bourgmestre ff Julien Defaux, entouré des échevins Yvon Herman et Jean-Pol Lejeune et des conseillers Françoise Lebeau, Lévi Delmail, Thierry Lavis, Laurent Libotte et Jean-Marie Henin, a donc rendu hommage à trois couples, tandis qu’échevins et conseillers les fleurissaient.

Émile Grégoire et son épouse se sont mariés en 1962. Il avait 23 ans et sa future épouse, en avait 20. Émile a travaillé à la poste, à la RTT et chez Proximus pendant 43 ans, tandis que son épouse, née Pierre, a été institutrice maternelle, à Han pendant 37 ans. Ils ont trois enfants et six petits-enfants complètent le tableau familial.

Joseph Mouton avait 22 ans quand il a épousé, en 1962, une demoiselle Pekel qui avait 19 ans. L’époux a été soudeur-ajusteur et sa femme a été aide-ménagère. Ils ont trois enfants, sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

Jean Lambert et son épouse, née Albert, avaient l’un 23 ans et l’autre 26 ans quand ils se sont mariés, en mars 1972. Jean a été garagiste et mécanicien et son épouse l’a aidé dans l’entreprise. Ils ont une fille et deux petits-fils.

Famille, autorités communales et amis ont trinqué ensemble, tandis que les musiciens d’Épave animaient la cérémonie.