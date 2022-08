Namur: le décès de l’ancien journaliste sportif Thierry Sinte

Spécialiste du motocross et du basket-ball, disciplines qu’il avait pratiquées, Thierry a collaboré avec les principaux médias namurois (et nationaux), dont votre journal bien entendu, mais aussi "La Meuse" où le projet sportif lui fut confié un temps, et Canal C (Boukè) avec qui il a partagé à l’époque les locaux et le parking de la rue Froidebise. Avant de transformer son rez-de-chaussée de l’avenue Reine Astrid en véritable petite agence de presse, multipliant les lignes téléphoniques nécessaires pour ne louper aucun appel ni aucune information. Et d’y former au passage une kyrielle de jeunes collaborateurs qui lui doivent encore aujourd’hui une certaine rigueur de travail. Certains sont devenus ses "filleuls de cœur", on retiendra entre autres les noms de Michel Lecomte, Benoît Aerts, Frédéric Bleus ou Thibaut Marmignon."Son imperméable et son chapeau le distinguaient de tous, surtout quand il arrivait en retard au match,confie ce dernier. J’ai aussi le souvenir de sa passion pour Eddy Merckx et les basketteuses saint-servaitoises qu’il aimait voir jouer. Sa farde de numéros de contacts(il n’y avait pas de GSM à l’époque)pour appeler les buvettes le week-end et obtenir tous les résultats de foot ou de basket y compris chez les jeunes est quasi mythique, comme sa plume, toujours critique mais pertinente. On peut lui dire un énorme merci de nous avoir mis le pied à l’étrier, tout comme pour son fils Samuel. Le voir devenir chef d’édition était une immense fierté."

Défenseur de la corporation

On l’a dit, Thierry Sinte avait le basket plus que toute autre discipline dans le sang, au point d’entraîner les équipes de jeunes de l’ex-Union Namur. Marc Deheneffe, un des meilleurs joueurs de la province jusqu’en équipe nationale, lui rend aussi un bel hommage:" C’est une grande perte, il a été un de mes entraîneurs à mes débuts et m’a mis aussi le pied à l’étrier pour la suite de ma carrière. Il nous manquera énormément."

C’est moins connu du grand public mais Thierry Sinte a aussi défendu le journalisme sportif au sein de l’association professionnelle belge. Son compère Alain Mayez (ex-La Province) témoigne, comme auraient pu le faire Jean Lafleur ou Marc Gérady:"c’était un très grand professionnel de la presse sportive, une véritable agence de presse à lui tout seul… Nous nous sommes côtoyés durant de très nombreuses années au sein de notre association, d’abord à la section Hainaut-Namur où il fut un secrétaire averti et qui m’a bien épaulé quand je suis devenu président. Ensuite au niveau national où, ensemble, nous avons défendu les intérêts des journalistes sportifs indépendants, régionaux, ainsi que des collaborateurs non professionnels. Dès sa création, il a tout mis en place pour assurer la solidité de notre aile francophone. Nos conversations téléphoniques interminables me manquent déjà."Fort en gueule, ne rendant jamais les armes à l’occasion d’une joute verbale ou écrite, le son de sa voix et l’odeur de son cigarillo resteront dans bien des mémoires...

«Un soutien remarquable»

Dominique Delhalle, ex-RTBF radio et président national de l’association des journalistes sportifs (Sportspress.be) témoigne:"Ceux qui sont passés derrière l’écran de fumée d’un homme rugueux ou intransigeant auront découvert celui qui, infatigable travailleur, alimentait un exceptionnel sens de l’organisation et un utile souci de la précision. Que d’articles et d’alinéas de nos ROI ne devons-nous à Thierry. De statuts à rédiger, nous finîmes par lui ériger une statue!

Sa voix et ses avis tranchés et argumentés résonnent toujours aux Tanneurs et, n’en doutons pas, dans les amicales et associations auxquelles il a livré des profondes convictions politiques et syndicales, combat quotidien. Ce qui reste remarquable, c’est ce soutien et ces encouragements à la jeune génération de journalistes, un véritable label."

Échasse d’or avant tout le monde

Pour les 50 ans de l’échasse d’or, Thierry Sinte avait retrouvé son pote Christian Rekko, premier vainqueur «officiel». ©EdA

Vif, combatif, parfois hargneux, avec aussi un grand sens des traditions et du collectif… Thierry Sinte cochait toutes les cases dans la rubrique "échasseur". Pas étonnant de découvrir que ce Mélan pur jus a aussi connu son heure de gloire… une année trop tôt.

En 1966, le Salzinnois avait en effet remporté la plus importante des joutes de l’année, celle disputée le week-end des fêtes de Wallonie. Une année plus tard, les autorités locales décidaient de rendre à l’échasse d’or le lustre qu’elle méritait. Et c’est seulement en 1967 qu’on écrira le premier nom sur le palmarès officiel des champions."C’est pourtant Thierry qui m’a tout appris", avait glissé en 2017 Christian Rekko, le premier vainqueur de la désormais très officielle échasse d’or. La formule avait fait briller le regard de Thierry, touché par cet hommage simple et sincère tombé cinquante ans plus tard.

Pour le Salzinnois, la politique communale pouvait aussi prendre les allures d’une joute âprement disputée."Je me souviens des discussions très engagées que je pouvais avoir avec lui au moment des campagnes et de la constitution des programmes", témoigne Jean-Louis Close, l’ancien bourgmestre socialiste de Namur."Nous faisions partie de la même USC (union socialiste communale)et Thierry m’a toujours manifesté un indéfectible soutien. Je le connaissais depuis mon enfance, il fut mon copain de classe à l’école primaire et à l’athénée."Mais lundi soir, le vieux camarade s’en est allé. Sur la pointe des échasses. M.S. et