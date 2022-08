Le festival Expos photos nature revient dans le vieux Namur

De la galerie du Cap Nord jusqu’à la cathédrale Saint-Aubain, certains des bâtiments les plus emblématiques du vieux Namur deviendront des galeries d’art le temps d’un week-end. L’événement entamera sa 19eédition le vendredi 23 septembre prochain. " De base, le festival se veut axé sur l’ornithologie", explique Dorian D’aloisio, le responsable communications et photographies de l’organisation. C’est le pôle ornithologique de Natagora, AVES, qui est à la manœuvre. Pourtant, " aujourd’hui, les photographies représentent la nature en général. Des paysages, des animaux divers, l’exposition s’est ouverte à tout." En plus des photos exposées, le festival a organisé le concours Emotion’Ailes qui,"lui, reste typé sur l’ornithologie".