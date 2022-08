Lundi, Jules et Gabriel étaient bien présents pour la rentrée. Ce qui permet à la classe unique d’enseignement maternel du village d’être sauvée, in extremis.

Un soulagement pour tout l’établissement. " Depuis le troisième trimestre et durant les vacances, c’était le stress. Tout s’est fait à la dernière limite. J’attendais lundi pour aller compter les élèves...", confie Jean-Luc Elias, directeur des écoles de la Molignée. ll insiste: " Les jumeaux sont les derniers arrivés, mais en réalité on a deux autres nouveaux cette année.Le sauvetage de la classe, c’est aussi grâce à eux et aux parents qui ont laissé leurs enfants à l’école malgré tout."

La fermeture de la section aurait eu des répercussions en cascade sur l’assistante maternelle, les éducateurs et le professeur de psychomotricité. " En cas de fermeture, j’aurais dû être recasée dans une autre école. Cela signifie aussi qu’une autre personne, ailleurs, aurait perdu son emploi", précise Madame Christelle. Pendant les vacances, celle-ci a eu le sentiment de retourner 30 ans en arrière... " lorsque je sortais des études. Mais je suis restée positive et j’y ai cru jusqu’au bout."

Les institutrices du primaire aussi étaient inquiètes. " Elles étaientencore plus stressées que moi", lâche Madame Christelle. Car sans section maternelle, les chances de survies à moyen terme des classes du primaire sont réduites. Les parents non plus n’étaient pas tranquilles.

3e dérogation refusée

Depuis quelques années, la classe unique, qui pratique l’école du dehors, est en sursis, par manque d’élèves. " On avait demandé une dérogation pour la troisième fois. Elle avait été refusée", précise le directeur. Lors des rentrées 2020 et 2021, la section avait été sauvée grâce à des dérogations Covid. Cette fois, c’en était fini. " Il fallait qu’on monte à 10 élèves. On ne les avait pas. Le 30 septembre, on aurait dû fermer."

Avec l’arrivée des jumeaux, la classe compte désormais onze petits bouts. Un douzième arrivera en octobre.

La rentrée prochaine, quatre enfants monteront en primaire. Mais le compte restera bon en maternelle car d’autres arrivées sont prévues en cours d’année. " Ce sera peut-être encore compliqué d’ici trois ou quatre ans, mais on n’en est pas encore là « , termine le directeur soulagé.