« Nous avons connu cette année une miellée exceptionnelle », témoigne un apiculteur dinantais

Cette situation favorable, l’homme peut facilement l’expliquer. Pour les abeilles, la chaude météo n’a pas été un handicap. Loin de là. Vu les conditions climatiques au printemps, elles ont butiné normalement. Quand le soleil a tapé, celles-ci besognaient les fleurs des arbres qui, puisant l’eau en profondeur, n’ont pas souffert de la sécheresse avant juillet – août.

Nombreuses menaces

Si cette année fait partie des bonnes, cela n’a pas toujours été le cas. Du varroa, un acarien apparu dans les années 90 qui vampirise les abeilles au frelon asiatique qui s’en nourrit, les apiculteurs ont connu des heures difficiles face à l’apparition de ces espèces exotiques invasives. À cela, il faut ajouter la raréfaction des essaims naturels. " Il y a 30 ans, il suffisait de laisser ses coordonnées aux pompiers qui vous contactaient plus de 10 fois sur la saison pour vous indiquer où vous pouviez prélever des essaims sauvages. Maintenant, c’est beaucoup moins fréquent", livre Guy Vandenplas.

Autre élément qui n’a pas joué en faveur de l’apiculture: l’évolution du modèle agricole faisant la part belle à de grands blocs de monoculture. Le tout sans la moindre "mauvaise" herbe, constituant de véritables déserts pour les insectes et pour la faune en général.

De l’espoir

Si l’apiculture doit faire face à des défis de tailles, l’apiculteur de Falmagne garde espoir. À différents niveaux de pouvoirs, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Au-delà de ça, des actes peuvent être posés par la population.

La tendance de tondre moins est en train de germer dans une frange de la population. Ceci permet de faire de la pelouse un endroit d’intérêt pour les abeilles durant toute la saison.

Plus fort encore, il y a désormais ceux qui consacrent une partie de leur pelouse au semis d’une prairie fleurie que l’on fauche en automne ou qui laisse tout simplement un coin "sauvage" qui est colonisé par des plantes indigènes dont la floraison convient aux insectes butineurs.

Il y a aussi les personnes qui disposent chez elles, un abri pour les abeilles. Celui-ci servira peut-être de logis à un essaim de passage. On lui laisse alors "vivre sa vie" sans pour autant devenir apiculteur. " Chacun, à son échelle, peut poser des petits gestes qui ont leur importance." indique Guy Vandenplas.

Miel artisanal ou industriel?

Sur le marché, miels artisanaux et industriels, coexistent. Chaque consommateur peut choisir son bonheur en connaissance de cause. Il faut savoir que tous les miels, sauf le miel d’acacia, sont récoltés à l’état liquide. Ce n’est que par après qu’ils se solidifient, lors de la cristallisation.

Pour le miel artisanal, ce changement d’état a lieu directement dans le pot où il est placé après la récolte. Le miel de grandes surfaces est, lui, importé dans des fûts par centaine de kilos. Une fois en Belgique, il est reliquéfier pour être conditionné en pots. Une opération qui a pour résultat de détruire une partie de ses vertus.

En quelques mots

– Plus de 70% des cultures (fruits, oléagineux, légumineuses…) dépendent fortement ou totalement d’une pollinisation des insectes butineurs.

– L’effondrement des colonies d’abeilles aurait un impact considérable sur notre alimentation: disparition de certains fruits, rareté des produits, augmentation des prix….

– Avec le réchauffement climatique, nos régions pourraient devenir la zone d’Europe la plus favorable à l’apiculture, les pays du sud souffrant trop de la sécheresse. Si cela se confirme, il y aurait un déplacement des zones de productions. L’année que l’on vient de vivre tend à donner du crédit à cette idée.

– Il n’y a pas une sorte d’abeille. La race indigène qui vit en Famenne, c’est la Noire du pays. C’est une abeille rustique. Ce n’est pas la plus productive, mais elle est assez autonome et se défend bien contre les diverses agressions.

Une multiplication forcée

Dans l’aventure actuelle, l’apiculteur a également son rôle. Face à la pénurie d’essaims « natures », il a la possibilité de multiplier lui-même ses propres colonies. Pratiquement, il « suffit » d’isoler des abeilles sans reine dans une ruchette, de leur fournir des œufs frais et de les déplacer à plus de trois kilomètres. Elles vont alors constater qu’elles sont orphelines, vont choisir un œuf et le nourrir avec de la gelée royale.

Cet œuf va se développer plus vite et donner naissance à un insecte plus grand: une reine. La vie peut désormais reprendre. "I l serait présomptueux de dire que l’apiculteur crée la Vie, mais il peut créer des conditions pour que le miracle de la Vie apparaisse. C’est passionnant!" lance l’apiculteur qui croit au futur de l’abeille.