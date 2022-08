Coups de pédale et coup d’œil dans le rétro à la Vieille Boucle Lustinoise ce week-end

Mais les organisateurs de la Vieille Boucle Lustinoise n’ont pas attendu les deux nouveaux prodiges belges de la pédale pour susciter l’engouement du public. Depuis huit éditions, c’est le côté rétro qui fait recette. Dans tous les sens du terme.

Outre l’organisation des épreuves phares, une course cycliste et l’ascension du Triple mur avec vélo et tenue d’époque, l’événement comprend également un volet philanthropique: à ce jour, 178000 € ont été récoltés au profit du Fonds Émile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne. Un montant qui devra encore grimper à l’issue de la 9eVieille Boucle Lustinoise qui se tiendra le dimanche 4 septembre.

Voitures, camping et tennis toujours vintage

À Lustin, lors de la Vieille Boucle, le bond dans le passé est total. On y croise des deux-roues bien sûr, mais pas seulement. La caravane publicitaire est par exemple composée d’ancêtres.

Si la course a lieu le 4, c’est dès la veille que se déploie le rétro-camping. Vieilles tentes, caravane et fourgonnette du passé procurent un savoureux sentiment de désuétude à la localité.

Et ce n’est pas tout. Les fans d’Eddy Merckx, de Roger De Vlaeminck ou Walter Godefroot côtoieront également les admirateurs de Bjorn Borg, John McEnroe et de Mats Wilander. En marge de l’événement cycliste s’organisera un tournoi de tennis. Tenue et matériel d’époque exigés. Une règle d’or, quelle que soit l’activité, lors la Vieille Boucle Lustinoise.