Depuis 13 mois, un tas entremêlé de pierres, végétation sauvage et bris de matériau s’enlise dans le lit du Tailfer, le long de la rue des Fonds de Lustin. Pourtant, jusqu’aux inondations du 15 juillet 2021 c’était un joli pont, recouvert de graviers couleur sable, qui assurait un des deux accès entre la voirie et la maison de Didier Nechelput.

Peu après le sinistre, ce Lustinois, confiant, introduit une demande d’indemnisation auprès de sa compagnie d’assurances, CBC, en vue de réparer le pont. Montantdu premier devis, 45000 €. Cependant, l’assurance refuse l’indemnisation et argue, sur base du plan cadastral, que Didier Nechelput n’est pas propriétaire du pont. En effet, à la plus grande surprise de ce dernier, la limite administrative de sa propriété mord à peine sur l’attaque du pont.

Et l’acte de vente de la maison ne fait mention nulle part de l’ouvrage d’art. "J’ai contacté le notaire mandaté pour la vente, il est assez confus car il ne peut pas certifier que le pont m’appartient, ou pas"raconte Didier Nechelput.

Province et Commune, c’est niet

Si le pont n’appartient pas au privé, comme le prétend CBC, il est par défaut dans le domaine public. Mais lequel? La Province de Namur, en charge du ruisseau le Tailfer, assure que le ponceau n’incombe pas à ses services."Les ouvrages d’art (tels que ponts, passerelles, murs de soutènements) appartiennent à ceux à qui ils profitent. Si le pont soutient un jardin ou une habitation privée, il appartient au riverain, et s’il soutient une voirie, il appartient au propriétaire de la voirie"cite le Service technique provincial, par voie de courrier. Tout en ajoutant, documents à l’appui, que le ponceau a été construit par un propriétaire privé à une époque indéterminée et précédant les années 50. Bref, conclut le Service provincial, le ponceau ne lui appartient pas.

Reste donc la Commune de Profondeville, dans le casting des potentiels propriétaires du ponceau. De fait, la voirie qui jouxte le sinistre est une propriété communale. Et selon une lecture stricte du plan cadastral, le pont concerné aussi. Seulement, La Commune se range derrière les arguments du Service technique provincial et part du principe que le pont appartient à ceux qui en bénéficient, en l’occurrence Didier Nechelput.

Ces refus d’indemniser et rejets de responsabilité placent le riverain dans une voie sans issue. Heureusement, il bénéficie d’un second pont d’accès à sa propriété.

Mais tant que le propriétaire n’est pas formellement désigné, c’est impossible pour quiconque d’obtenir des garanties de réparation du pont. Et s’il s’agit d’un pouvoir public, il n’y a pas de garantie que le pont soit réparé.

Après un an de démarches, Didier Nechelput songe donc à la voie juridique pour revendiquer le titre de propriétaire du pont sinistré.

Sans la propriété du pont, l’assistance juridique tombe à l’eau

Didier Nechelput a accès à une assistance juridique via son contrat d’assurance. Il comptait l’activer pour tenter de prouver que le pont sinistré est une voie d’accès à sa propriété et, par conséquent, indemnisable. Seulement, la compagnie CBC refuse de débloquer l’assistance juridique, considérant qu’il n’est pas propriétaire du pont et donc qu’il n’est pas concerné par sa destruction."Ils me coupent les moyens de me défendre contre eux", soutient l’intéressé.

Fait cocasse, un voisin en contrebas est dans une situation (presque) similaire. Les inondations ont ravagé le seul pont d’accès à sa maison, dont il n’est pas le propriétaire selon le plan cadastral. Mais contrairement à Didier Nechelput, un an après les inondations, son pont est flambant neuf, indemnisé par sa compagnie d’assurances.