Bernard Lavilliers, 75 ans, et la musique qui crie toujours de l’intérieur

Après5 minutes au Paradis, sorti en 2018, Bernard Lavilliers revient sur une terre qui brûle pour balancer avec tendresse tout ce qui l’ulcère, et chanterLe Cœur du monde, celui des multitudes et de la solitude."Où je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort…"

Dimanche soir, en apothéose, il a fait rayonner ce soleil noir sur la grande scène des Solidarités. Un festival qui va bien à la perpétuelle rébellion de cet artiste passé par le monde de l’usine, qui a fait la manche à Paris, et ayant toujours l’énergie, à 75 ans, de donner le coup de poing et pousser une gueulante avec l’élégance d’un conteur dans les pièces étriquées des haines et saloperies humaines.

Mais, même sous l’astre ardent, Bernard Lavilliers ne se désespère pas. Il promène sa voix douce de crooner, son inépuisable passion du voyage et son esprit férocement critique. Et s’accroche à ses amours fous.

Il n’a pas oublié ses racines, sa ville d’enfance,sa Saint-Étienne plus brave que belle.Dans le registre de la récente actualité, il évoque ces grinçantsBeautiful Days de la pandémie, avec le Président (Macron, pas son copain) sur les dents " qui ment et dément effrontément". Tandis qu’ils se prélassent, ils nous confinent, nous voilàtous en garde à vue, et c’est fou comme on l’a déjà oublié, dit-il.

Dans sa loge du Château de Namur, QG des artistes, on rencontre ce génial bourlingueur une heure avant de monter sur scène, guitare à la main. No stress. Un détail en passant. Il confie n’avoir plus assez d’ongle pour gratter les cordes. Le concert sera d’ongle et de chair.

Bernard Lavilliers. Après les 5 minutes au Paradis, vous revoilà sur terre, en pleine surchauffe. Vous évoquez le compte à rebours sur des désirs brûlés. Vous croyez qu’on y va, vers la fin du monde?

Métaphoriquement, oui, forcément. Les désirs brûlés sont des désirs de consommateurs qui désirent des choses qui ne servent à rien, et qui veulent posséder des produits. Ce ne sont pas des désirs de poète et d’aventurier. On peut très bien s’en passer. C’est posséder alors qu’on finira tous dans le sapin et au cimetière. Ça ne sert à rien de posséder, il faut louer.

Et le soleil énorme, c’est à la fois ce qu’on vit, il est énorme depuis juin, mais c’est aussi la guerre d’Ukraine. Franchement, je ne pensais pas que ça se passerait par là mais en Argentine, où l’inflation peut atteindre 15% par mois.

Justement, la guerre en Ukraine, l’obscurantisme islamique, la flambée des prix de l’énergie, qu’est-ce qui vous effraie le plus? Et qui vous met en colère?

Rien ne m’effraye en fait. Je n’ai pas peur. Moi, j’analyse. En revanche, ce qui me met en colère, c’est que des gens en Europe puissent être fatigués de la démocratie. Et certains se mettent à rêver d’un dictateur qui remettrait de l’ordre. Je l’ai dit aux antivax, qui m’ont insulté et menacé de mort: vous ne vous rendez pas compte ce que c’est qu’une dictature, et qu’une limousine noire qui attend en bas de votre immeuble. Ils se voient plutôt du bon côté, qui jette en prison.

Une chanson évoque l’Ailleurs. Vous dites être capable de ne pas revenir de ce tunnel blanc si confortable, pour trinquer à la table du diable mais en attendant la suite. Vous croyez à la vie après la mort?

Non, je ne suis pas croyant. Quand j’ai écrit ça, je sortais d’une opération cardiaque pas gagnée. En attendant la suite suppose que je reste vivant. Et je m’interroge: comment vais-je rester dans le coup? Vais-je encore écrire, être amoureux, monter sur scène. Cela étant, quand je dis que je me serais bien laissé glisser, c’est pour aller voir ailleurs, mais j’ai pensé à ma femme Sophie, j’aurais été un salaud, et je continue avec autant d’ardeur sans avoir perdu mon désir de transmettre.

50 ans de scènes, ça en fait des chansons. Comment avez-vous sélectionné votre playlist de ce soir à Namur?

Ça dépend. Ici, à Namur, le public est très large. J’ai fait un choix, et j’espère que ça va marcher. Je vais chanter Le Cœur du Monde, une chanson nouvelle, étrange, très sexy, où je dis des choses épouvantables, je fais souvent ça (il éclate de rire). Une vieille? Stand the ghetto, réalisée avec l’équipe de Bob Marlez, tirée de l’album O Gringo, sorti en 1979. Et Idées noires, de 1983.

Où écrivez-vous les textes de vos chansons?

Rarement chez moi, c’est sûr (rires). J’aime écrire dans des lieux improbables où je ne vis plus après. Je dois être dans le moteur, sinon je m’emmerde.

Vous critiquez beaucoup les hommes politiques. À leur place, vous feriez quoi?

Je ne suis pas un homme politique. À part ceux qui ne chantent que l’amour, l’artiste est un contre-pouvoir, une sentinelle. On ne peut pas être d’accord. Les hommes politiques sont les hommes de paille des banquiers et des milliardaires. Ils ne pensent qu’à leur réélection. Je n’ai pas beaucoup de respect pour eux.

Votre définition du bonheur?

Le bonheur c’est comme tout, ça se travaille. Ça n’arrive pas comme ça. Il faut travailler sur soi-même. Je ne suis pas forcément heureux tout le temps. Être pleinement heureux, mieux vaut ne pas y penser, sinon, on se dit, c’est pas normal, il va me tomber une galère.