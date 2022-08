Une dame perd la vie dans un accident de la route sur la N63

Samedi, peu avant midi, une voiture ayant deux personnes à son bord roulait vers Marche-en-Famenne sur la N63: Liége-Marche. Une route accidentogène et souvent surveillée par la police, à cet endroit, dans l’environnement du viaduc de Somme-Leuze. La voiture a fait une sortie de route violente, la dame, à bord de la voiture étant éjectée et tuée sur le coup. Le conducteur est blessé et a été transféré en clinique. Il semblerait que ce couple soit de nationalité luxembourgeoise. La police de Condroz-Famenne a dressé le constat. Sur place, on notait la présence de pompiers de la zone Luxembourg, poste de Marche.