Une chanteuse godinnoise lancera le départ du Grand Prix de Spa-Francorchamps

Une invitation surprise

" J’ai eu une invitation spéciale de Spa-Francorchamps pour venir chanter la Brabançonne sur la ligne de départ du Grand Prix. Ils m’ont contactée par surprise il y a 6 ou 8 mois en m’envoyant un mail. Je me suis demandé si c’était réellement ça. Je les ai eus au téléphone et ils me l’ont confirmé. Ils m’ont trouvée car une de leur collègue savait ce que je faisais et ils m’ont dit que ça les tenait à cœur de soutenir des artistes qui ont besoin de visibilité."

Vanessa Maes, directrice générale au Grand Prix de Spa confirme qu’ils "e ssayent toujours d’avoir des chanteurs belges. Mais je pense que c’est la première fois que nous invitons une Namuroise". Pour cette occasion, la Godinnoise a décidé de rester sobre. " Je vais la chanter a cappella, en toute simplicité, juste moi."

Sur la même scène que des stars belges

Ce n’est pas pour autant que cette aventure ne l’impressionne pas. " Je suis stressée mais enthousiaste aussi. C’est la première fois que j’aurais autant de visibilité mais en même temps c’est chouette. Je vois ça comme l’opportunité de donner de bonnes “vibes”. Même si toutes ces personnes de grande réputation que je vais croiser m’impressionnent", rit la jeune femme. µ

À cela, s’ajoute pour l’artiste l’intimidation de savoir qu’elle va chanter au même endroit que certains grands noms de la musique belge. " Avant moi, il y a quand même eu Typh Barrow!" La jurée de The Voice a chanté à Spa en 2019.

De nouveaux projets

Pour Anna, cette opportunité n’est que le début. " Je suis en train de démarcher divers milieux de concerts. Je suis en contact avec Solidaris, pour qui j’ai fait quelques concerts. Ils m’ont parlé d’éventuellement participer aux Solidarités l’année prochaine." En plus de cela, un nouveau challenge s’offre à elle. " Je me suis lancé le défi de chanter en français. C’est ma langue maternelle et dans ma quête identitaire, elle faisait partie de moi, c’était donc important pour moi. J’ai testé ces chansons devant le public portugais mais devant un public francophone c’est très stressant." En effet, jusqu’à présent ses compositions étaient exclusivement écrites en anglais. Si le français fait effectivement partie de son identité, ce choix de ne pas l’utiliser est lié au manque de représentations belges dans l’univers de la musique soul, selon elle.

Un manque de représentativité

" À Bruxelles, les artistes sont en train de se développer, comme Angèle ou encore Smahlo, qui est en train de percer. Je me souviens quand je suis partie en Angleterre pour ma musique, j’avais l’impression de ne pas pouvoir m’épanouir musicalement ici. Les grands noms de la soul comme Alicia Keys, venaient d’ailleurs. En Belgique, je ne me retrouvais pas. Aujourd’hui, si je devais à nouveau faire ce choix, je pense que j’aurais eu plus envie de rester quand je vois tout ce qui se développe. Ça serait un honneur d’être une figure belge de la soul pour tous ceux qui veulent se lancer."

Un objectif qui lui tient particulièrement à cœur au vu de la place qu’occupe la musique dans sa vie. " J’étais une petite fille très timide et introvertie et la musique m’a aidé à sortir de là. Elle est venue me chercher pour que je puisse m’exprimer." Fille de deux parents à l’oreille musicale, elle décide à 19 ans de partir à Londres réaliser son rêve. Là-bas, elle se découvre une passion pour la composition. " J’ai découvert que ma musique était capable de toucher les gens." Quelques années passées à Londres, à Bruxelles, en voyage, Anna finit pourtant toujours par revenir à Godinne. " Je suis née dans la campagne, j’en ai eu marre des grandes villes. Mon côté godinnois est ressorti", déclare-t-elle en riant.

En octobre, son premier single en français devrait sortir. En attendant, dimanche 28 août, elle interprétera donc l’hymne national pour donner le départ du Grand Prix.