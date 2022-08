Un chèque pour l’amicale belgo-ukrainienne

Le moulin de Spontin a décidé d’aider l’amicale belgo-ukrainienne d’Anhée-Yvoir. À l’occasion des journées Tourne la page et Joue le jeu, le comité du Moulin a remis officiellement un chèque de 1 200 € à l’amicale, représentée par Sonia Baldini. C’est à l’initiative de l’un de ses membres, Hugues Saudemont, qu’il avait été décidé que le bénéfice de l’opération Tire ton Plant, de mai, serait versé à cette association bien connue dans la région, fondée en 1996 et qui vient surtout en aide à des orphelinats ukrainiens. « Une assistance bien nécessaire en ces temps de guerre », comme l’a rappelé Jean Germain. La prochaine manifestation organisée au moulin sera la journée du Patrimoine, les 10 et 11 septembre, de 10 à 18h. Les visites du moulin seront libres et guidées. La cour du moulin accueillera en outre une exposition des œuvres du sculpteur Karbo Cornil. f.g.