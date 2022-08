Il est 11 heures ce samedi. Les familles affluent en masse sur l’esplanade de la citadelle. En régie, Christophe qui gère le son pour Aldebert est prêt. " On a déjà fait 120 concerts cette année. C’est rodé », sourit-il.

11h30 l’artiste monte sur la grande scène du festival. " Merci d’être venus aussi nombreux de si bon matin...", lâche le chanteur devant un parterre déjà bien garni d’enfants venus avec leurs parents.

Peu à peu, l’ambiance monte. Muni de chaussures à roulettes qui lui permettent presque de flotter sur scène, il enchaîne les titres, sur des airs pêchus, dont certains visiblement plus connus que d’autres.Alien,Du gros son(qui a bien amusé certains papas),Mytho-man. C’est un carton. L’homme n’a pas peur de se mêler à la foule ni d’impliquer les adultes présents.Marie-Cécile se souviendra de ce moment où, munie d’une cape, elle a été transportée dans les airs surSuper Mamie.

L’artiste français a trouvé la formule qui marche, loin des comptines enfantines. Il parle à toutes les générations. " Il adore le métal paraît-il. Je comprends pourquoi il faisait des allusions à System of a Down et Muse pendant le concert, lâche Ben, un papa venu avec ses mini-festivaliers de 8 et 10 ans.Ce qui est chouette, c’est qu’il y a du matos, des vrais musiciens qui jouent tous cinq ou six instruments. C’est presque du rock et les paroles sont cool. Je suis déjà allé voir d’autres concerts pour enfants mais ici, c’est autre chose."

En mode festivalier

L’heure de concert a filé comme une balle. Aldebert, qui était déjà venu voilà quatre ans aux Solidarités (au théâtre de verdure), s’est marré. On le croise vite fait, dessert et tasse de café à la main, à proximité du château de Namur où il est attendu pour un direct sur une radio nationale. " C’était génial. On s’était dit, à 11h30, il n’y aura pas grand monde et en fait, c’était bien blindé. On s’est éclaté. C’était fabuleux. On ne vient pas souvent en Belgique. On est très content de l’accueil qu’on a pu avoir."

L’artiste enchaîne les dates. Demain, il sera à Limoges. Il dormira dans le "bus tour" cette nuit. Mais avant cela, il compte profiter du festival " Voilà, ça y est, je suis en vacances, je vais pouvoir aller voir les collègues jouer, Eddy de Pretto, Biolay, toute la clique, on va se promener. Maintenant, on est en festivalier, plus en acteur du festival mais en spectateur."

Biolay et Luciani

Après les Chilly Pom Pom Pee, Flèche Love et L’Or du Commun cette après-midi, la journée se poursuit. La foule, de plus en plus dense, s’apprête à applaudir Eddy De Pretto et saFête de trop (18h30), avant les deux têtes d’affiches du jour: Benjamin Biolay (21h) et Clara Luciani (23h15).