Les Solidarités, c’est reparti!

Le premier groupe à performer au théâtre de verdure fut Moji x Sboy, de jeunes rappeurs liégeois fort appréciés du jeune public, lequel s’est posté devant la scène avant même que le concert ne commence. Ils étaient nombreux à danser et sauter au-devant, téléphone à la main lorsque les deux chanteurs se sont aventurés dans le public. À leur sortie de scène, la file ne désemplissait pas pour une photo et quelques mots échangés avec les artistes. »Il m’a touché le bras! », témoigne Maggy, 13 ans, fan de premier ordre du groupe et tout bonnement affolée par cette rencontre. Pour la photo, elle et ses copines sont passées devant tout le monde, récoltant les remontrances du vigile.