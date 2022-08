Gauvain Sers ouvrait les festivités ce vendredi aux Solidarités sur l’esplanade de la citadelle de Namur. Ce rockeur français aux airs sages est originaire de la creuse. « Je suis un chanteur en velours côtelé et en béret », annonce-t-il. Bien que méconnu, sa voix semble familière et fait tantôt penser à Renaud, tantôt à Saez, parfois à Raphaël, en disent des festivalières ayant assisté au concert. Le monde est arrivé au compte-gouttes, le devant de la scène s’emplissant au fil des arrivées sur le site du festival. Une affluence modérée pour un premier jour de festival, après deux ans de quasi-absence.

Le premier groupe à performer au théâtre de verdure fut Moji x Sboy, de jeunes rappeurs liégeois fort appréciés du jeune public, lequel s’est posté devant la scène avant même que le concert ne commence. Ils étaient nombreux à danser et sauter au-devant, téléphone à la main lorsque les deux chanteurs se sont aventurés dans le public. À leur sortie de scène, la file ne désemplissait pas pour une photo et quelques mots échangés avec les artistes. "Il m’a touché le bras!", témoigne Maggy, 13 ans, fan de premier ordre du groupe et tout bonnement affolée par cette rencontre. Pour la photo, elle et ses copines sont passées devant tout le monde, récoltant les remontrances du vigile.

Un peu plus tard, le rappeur bruxellois Ico s’est produit sur la scène du théâtre de verdure. Il a séparé la foule en deux lors de son tube "Tabasco". Aussi chauds que la sauce pimentée, les festivaliers (souvent jeunes) se sont défoulés. La bonne surprise du jour.

Le rappeur bruxellois Ico a mis le feu du côté du théâtre de verdure. ©ÉdA – Florent Marot

Hoshi, émouvante, évoque sa maladie et arrache des larmes à ses fans

Hoshi était sans doute l’artiste la plus attendue de la soirée, elle pour qui les festivaliers ont quitté plus tôt la scène du duo Moji x Sboy. Une personnalité touchante, qui d’emblée commence son concert avec une ode au public, "mon miroir", dit-elle. Ce vendredi, elle annonçait la sortie de son nouveau clip pour la chanson Allez là et a partagé avec beaucoup d’émotion la maladie qui la touche depuis ses 5 ans: la maladie de Ménière. "J’ai perdu 50% de mon audition. C’est un combat de tous les jours de monter sur scène mais quand je vous vois, j’ai envie que ça dure longtemps encore", exprime-t-elle au micro.

Touchante, émouvante, Hoshi s’est confiée sur la maladie dont elle souffre et qui lui fait perdre l’ouïe petit à petit. ©ÉdA – Florent Marot

À ses côtés, Cindy traduit ses chansons en langue des signes. Pour sa musique Fais-moi signe, tandis qu’elle chantait "Je vous jure je suis tout ouïe, non mais je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture", le public l’applaudissait en agitant les mains au ciel. Un monde de silence qui n’a pas manqué de décrocher quelques larmes à certains fans, venus en masse pour son concert.

Peu avant 23h, Grand Corps Malade est monté sur scène. Il a notamment chanté en duo virtuel avec plusieurs chanteuses, dont Louane. Et dans un "Chef, un p’tit verre, on a soif", repris par le public, il a rendu hommage à notre Grand Jojo national.

Grand Corps Malade était en duo virtuel avec des chanteuses. ©ÉdA – Florent Marot

Ce samedi, se produiront entre autres Benjamin Biolay, Clara Luciani, Eddy de Pretto, Doria D., L’Or du commun, Rori ou encore Aldebert.