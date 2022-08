Laurent Gomand succède à Francis Davister

Les cérémonies du 40e anniversaire du jumelage entre Liernu et Allouville-Bellefosse ont aussi été l’occasion, pour Francis Davister, d’annoncer qu’il quittait la présidence du Comité de Jumelage de Liernu. « Après quarante années au service du jumelage, place aux jeunes. Je me retire et remercie vivement le comité de jumelage pour son soutien. Les confrères Laurent Gomand et Manu Streel ont accepté de prendre le relais. »