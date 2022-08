Deux problèmes à la source de la question: un dossier déposé par le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, pour l’installation d’un centre de regroupement de tri et de prétraitement (broyage) de déchets inertes (béton et ballas). Un avis doit être remis avant le 30 août. Le dossier peut être consulté à la commune. Dans la pétition qui circule, on note les arguments suivants: la proximité des habitations, des écoles et de la crèche. On insiste également sur le fait que Jemelle est un village rural que d’aucuns ont choisi pour sa qualité de vie et sa tranquillité. On lance aussi un puissant "non" à la pollution atmosphérique."Stockage et broyage vont générer des poussières cancérigènes à base de silice, peut-on lire.Ces poussières, volatiles, sont très nocives et génèrent des pathologies pulmonaires. Jemelle est une vallée et le site est positionné sur les hauteurs. Les retombées sont inévitables pour toutes et tous."

Craintes de nuisances sonores, de pollution…

D’autre part, ce projet risque de provoquer des nuisances sonores."Et il y en a déjà assez avec le bruit permanent des Ets Lhoist et la gare", estime-t-on. La biodiversité risque également d’en prendre un coup: une zone exceptionnelle de haut intérêt biologique se situe sur le RAVeL."Il y aurait là, dit-on,près de 200 espèces d’intérêt."À proximité directe du site choisi pour le concassage.

Les opposants au projet craignent aussi la pollution du sol et des eaux souterraines."La Lhomme coule en contrebas du site et près de la zone. En outre, les réserves d’eau sur Jemelle sont insuffisantes et doivent être gérées de manière efficiente."Les riverains refusent également les problèmes de mobilité que le projet pourrait engendrer."Si les déchets à traiter devaient être approvisionnés par rail, rien n’est précisé quant à la distribution des produits finis dans les différents chantiers. Si des camions sont prévus par où vont-ils passer?" s’interrogent-ils.

Il y a aussi le problème d’une incidence du projet sur le RAVeL. Selon les défenseurs de la nature, il doit rester un lieu accueillant, calme et sans poussière."Infrabel doit s’orienter vers un site industriel, loin des habitations et ne pas choisir un site à proximité de maisons, d’écoles et d’une zone exceptionnelle de haut intérêt biologique,expliquent-ils.Suite aux inondations dévastatrices de 2021, de nombreux Jemellois viennent de vivre une année éprouvante de remise en état de leur lieu de vie."En résumé, les opposants veulent continuer à vivre paisiblement à Jemelle et militeront donc pour leur village envers et contre tout.