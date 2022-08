Premier jour des Solidarités à Namur: deux postes de secours aux petits soins (vidéo)

Au four et au moulin, Antoine Delhalle, coordinateur adjoint des opérations. Avec les autres coordinateurs, il a pensé et monté les deux tentes de secours que compte le festival. Il porte sur la poitrine trois radios différentes et une oreillette qui n’en finit plus de grésiller."On en a une pour chaque discipline, les pompiers, l’ambulance et les secouristes. Chacun a un canal différent. En tant que coordinateurs, on connaît toutes les procédures par cœur, on a toutes les petites clés pour aider les secouristes à avancer en cas de problème", dit-il.

Le plus important campement est situé sur l’esplanade de la Citadelle, à deux pas de la scène principale. Médicalisé d’office, un médecin reste sur place en permanence. Le second est proche de la scène Verdure, sur les hauteurs du site. Sur ce genre d’événement familial, la panoplie incontournable reste le duo compresses et désinfectant. Lorsqu’on le rencontre, Antoine part apporter une valise pour soigner une piqûre de guêpe côté Verdure.

"Jusque 18h-20h, c'est calmos. Dans ce genre d’événement familial, ce qui est le plus susceptible d’arriver ce sont les malaises liés à la chaleur. Les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants et qui font un malaise, c’est courant. En événement, on a aussi beaucoup de gens qui ne vont pas chez leur médecin traitant et qui viennent nous voir pour des petites choses qu’ils ont remarquées. C’est le jeu et c’est aussi pour ça qu’on est là", témoigne le responsable.

Trois postes de réa'

Au poste de secours, quelques lits reposent au sol pour les patients dits "éthyliques", de sorte qu’ils ne tombent pas du brancard. Sans oublier le seau à côté de la tête. Plus loin, il y a trois boxes pour les urgences absolues tels que des malaises cardiaques ou toute autre intervention qui nécessiterait un déplacement vers l’hôpital ensuite. L’un peut aussi servir aux sutures.

"À chaque poste de réanimation, il y a un brancard avec de l’oxygène, un monitoring multi-paramètres qui permet de mesurer les paramètres du patient, un défibrillateur et un respirateur pour un patient intubé", présente Antoine. Dans les grosses dessertes rouges à tiroir, est stocké en suffisance tout le matériel nécessaire.

Au-delà des festivaliers, les secouristes se montrent aux petits soins pour les équipes techniques, les artistes mais encore les gérants des food-trucks qui sont les plus à risques de se couper ou de se brûler."On a déjà mis un pansement au chanteur Jali", se souvient Antoine. Le comble ce vendredi soir serait d’en faire de même avec Grand Corps Malade.