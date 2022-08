Namur va durcir le ton face à la mendicité « agressive et envahissante »

Dans la ligne de mire du premier des Namurois se trouve la mendicité"agressive et envahissante." "Depuis le début de l’année 2022, une centaine de personnes différentes identifiées pratiquent la mendicité à Namur, explique l’élu.Toutes ne sont pas dérangeantes, irrespectueuses ou agressives. Mais, le constat est là, elles sont de plus en plus nombreuses à l’être, avec un sentiment inédit de puissance, de je m’en foutisme, d’irrespect érigé en mode de vie."

Des centaines de PV dressés par la police

Chaque jour, des citoyens et des touristes font état des problèmes qu’ils rencontrent auprès des autorités.

Ces derniers mois, travailleurs sociaux et policiers ont été sollicités pour trouver des solutions. L’approche s’est voulue pédagogique, avec différents rappels au règlement général de police (RGP), mais pas seulement."724 informations à la police ont donné lieu à 587 interventions, qui, elles-mêmes, ont débouché sur plusieurs dizaines de PV, détaille le bourgmestre.Plus de trois-quarts des doléances citoyennes ont un rapport avec une présence indésirable sur la voie publique, devant un commerce, dans le sas d’une banque, dans le sas d’un immeuble."La moitié de ces procès-verbaux concerne des faits d’ivresse dans un lieu public. Les dégradations de biens immobiliers et des troubles à l’ordre public sont également évoqués.

«Faire respecter strictement»

Pour endiguer le phénomène de nouvelles mesures ont été annoncées."La Police de Namur assurera donc, et le temps qu’il faudra, une présence accrue dans les lieux majoritairement impactés par cette mendicité agressive inacceptable et rappellera aux contrevenants que la Ville de Namur dispose à la fois d’un éventail d’aide sociale et d’un règlement général de policeapplicable à tous, qu’elle est chargée de faire respecter strictement, précise Maxime Prévot.Il sera notamment veillé à mettre fin à toute obstruction publique des lieux résidentiels ou commerciaux, au respect des distances prévues dans le règlement général de police, notamment par rapport aux sas de banques, à la fin de la mendicité auxcarrefours, à sanctionner les actes et propos agressifs ou insultants, en terrasse ou sur trottoir…"

En outre, une attention particulière sera aussi portée aux chiens des mendiants avec l’appui de la Croix Bleue. Ce qui pourrait mener à lasaisie administrative de chiens agressifs ou ceux de mendiants agressifs."Il sera aussi fait usage des sanctions administratives communales. Les contrôles à la gare, pour ceux qui y viennent depuis d’autres villes pour repartir le soir même, seront renforcés. Parallèlement, il sera évalué l’opportunité de compléter notre RGP notamment pour éviter la présence gênante devant les commerces."

Si le ton du bourgmestre se durcit, il n’est pas question pour autant de tourner le dos aux structures existantes d’aide aux précarisés et aux toxicomanes."Nous avons toujours été fiers decette solidarité et je continuerai personnellement, avec toute l’équipe communale, à veiller à maintenir vivace ce réseau dense de soutiens aux plus démunis. L’investissement pour les personnes en décrochage et en déshérence continue, quelle que soit l’origine ou la catégorie du mancheur", conclut Prévot tout en précisant que les investissements pour ces différentes structures ont été accentués ces dernières années.