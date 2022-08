Membre du Rugby Bordel Football Club

Cali a été, plus jeune, champion de France juniors de pétanque en triplette. « Il y a d’ailleurs une photo de moi dans la mairie de Vernet-les-Bains », s’amuse l’artiste. Il a aussi joué au rugby. « Même si on ne dirait pas, rigole-t-il. Par contre, on a fondé le Rugby Bordel Football Club (RBFC). Une association qui conjugue rugby, foot et fête qu’on a montée avec les frères Dujardin (dont Jean), des acteurs, des musiciens et des anonymes. On organise des “ matchs ” au profit d’associations. Les gens aiment parce que c’est n’importe quoi. On prévoit d’ailleurs d’en reprogrammer un bientôt. » A.M.