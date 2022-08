Les vîs tacots de retour à Onhaye

Les concours de traction étaient moins démonstratifs, cette année en raison de la praticabilité du terrain, moins impacté par les fortes pluies. Il a même fallu faire appel à de l’eau (de source locale) pour atténuer la poussière abondante. Ce n’est pas la première fois que des nuages de fumée sont visibles assez loin. Le tractor pulling, nom de la manifestation, consiste pour les concurrents engagés, à tracter, sur un terrain récemment moissonné, une remorque à masse variable le plus loin possible, jusqu’à la destination finale de 100 mètres. La remorque, assez allongée, se compose d’un godet destiné à recevoir des masses. Ce godet avance au fur et à mesure que le tracteur avance aussi pour appuyer de plus en plus vers l’avant. La remorque devient ainsi un traîneau en quelques secondes. D’autre part, pour agrémenter le tout, la remorque atteint même parfois une position de bêche et elle entre dans le sol. Ce genre de concours rencontre un plus grand succès en Entre­-Sambre­-et­-Meuse et en province de Hainaut qu’en province de Namur. Le club des Vîs Tacots d’Anthée est toujours bien vivant et les Scohy et consorts forment un comité actif.

Afin d’éviter des accidents parfois très graves concurrents se montrent moins enclin à faire se dresser leurs tracteurs. Ils se sont contentés de les faire gémir, hurler parfois, et souffler des nuages de fumée noire. Ces engins puissants et ces anciennes machines bien manœuvrés par des pilotes aguerris constituent un beau spectacle suivi par un nombreux public.