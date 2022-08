Dinant : la minorité soupçonne une fausse domiciliation d’un échevin

Alain Rinchard est domicilié à l’étage de son café, situé en bord de Meuse, quasiment à l’ombre de l’hôtel de ville. Officiellement, croit savoir l’élu de l’opposition. Car selon lui, et même s’il lui est impossible d’en apporter la preuve absolue, l’échevin Rinchard vivrait en fait à une vingtaine de kilomètres de Dinant, dans la ville française de Givet."De fil en aiguille, on a vérifié". Avec les moyens du bord. Une sonnette au nom d’Alain Rinchard et de son épouse se trouve en effet sur un immeuble de la place de Méhul, à Givet. Sa voiture s’y trouve en soirée, et tout cas quand des opposants sont allés vérifier. Chouette ambiance à Dinant, décidément. Mais au sein de la LDB, on considère que dénoncer une illégalité, même soupçonnée, relève du devoir d’un élu. Car un mandataire communal doit habiter la commune où il siège, c’est la loi. Une fausse domiciliation ne suffit pas. Dans la minorité, on est quasiment persuadé qu’Alain Rinchard arrive à son bistrot (son domicile) le matin, et en repart le soir.

«Je m’attendais à des attaques, mais pas à ça»

Contacté par nos soins, l’échevin Alain Rinchard, qui venait d’être appelé par un confrère de la presse, nie catégoriquement, sans se fâcher. Commentaires:"Ça me fait bien marrer. On ne voit ça qu’à Dinant. C’est n’importe quoi. Ma femme a effectivement un appartement à Givet (elle est Française) on y va de temps en temps, mais ça arrive de moins en moins souvent. J’habite à Dinant. Ça fait 20 ans que je suis dans cet immeuble. Je prends même des livraisons pour mes voisins quand ils ne sont pas là. On me voit à Dinant à toutes les heures, bien davantage que certains échevins du passé. J’ai des réunions quasiment tous les jours, jusqu’à 20 heures ou 21 heures".

Conclusion:"Je m’attendais à des attaques de la LDB, mais pas à ça. C’est regrettable".