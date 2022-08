Il vent de la cocaïne «pour se nourrir»

L’homme doit aussi répondre de port d’arme (un couteau à cran d’arrêt) et de rébellion. Récidiviste, il a déjà été condamné à Bruxelles à 18 mois en 2021. C’est donc une peine ferme de 3 ans que requiert le parquet. L’homme est en aveux. Entre le 19 décembre 2021 et le 20 juin, 22, il achetait 10 g."J’en consommais 5; j’en revendais 5." Comme l’explique son avocate, après ses ennuis à Bruxelles, il a donc décidé de venir à Namur. Mais, sans papier (et sans revenu), il a eu droit à un logement insalubre et à des relations peu recommandables. Le jour de son arrestation, il s’est étonné de voir des policiers devant sa maison. " Il tenait sa main dans sa poche droite et refusait de la retirer",souligne le parquet. Il y avait bien un couteau mais, comme l’explique son avocate, " c’était pour peler ses fruits et décapsuler ses bouteilles". Et s’il dealait, c’était simplement"pour se nourrir".Elle sollicite le sursis probatoire. Jugement le 8 septembre.