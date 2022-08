Il frappe le médecin venu le secourir

Les faits remontent au 16 octobre 2019. Ce jour-là, le prévenu est chez lui et téléphone à son médecin. De tendance suicidaire, il est sous médication. Néanmoins, c’est son assistante qui se présente au domicile du patient. Voyant son état, on appelle l’ambulance mais il refuse d’embarquer. Sur ce, elle téléphone au médecin afin de prendre les consignes à suivre, en l’occurrence: faire signer au patient une décharge.

État de choc épouvantable

L’assistante n’en aura pas le temps. Elle reçoit un violent coup sur le crâne et se fait littéralement passer à tabac. Lorsque la police débarque, elle retrouve la victime dans " un état de choc épouvantable"", le visage et les vêtements couverts de sang. " Je regrette vraiment,souligne le Gembloutois.Ça me choque vraiment. Lorsque j’ai vu les photos et qu’on m’a expliqué ce que j’ai fait."

Ce n’est pas tout. le 3 janvier 2020, il se rend au refuge Sans Collier à Thorembais pour récupérer le chien d’un ami. Le responsable des lieux s’y oppose, comme l’exige le règlement. " J’étais énervé",confie le prévenu. Au point de faire valser tout ce qui se trouve à portée de main dans les bâtiments et de jeter des cailloux sur le gérant. Celui-ci ne se laisse pas faire et casse le rétroviseur du véhicule du Gembloutois. Ce dernier frappe. Des faits immortalisés en partie par les caméras de surveillance. Enfin, lors du contrôle routier le 31 août 2019, il s’en prend aux policiers alors qu’il est en état d’ivresse. Il est donc poursuivi pour outrages et rébellion. " Je ne me considère pas comme alcoolique,précise le prévenu au président.Mais quand je bois, je n’ai pas de limites." Les faits ne sont pas contestés.

Évoquant l’agression du médecin, M Navez, avocat de la défense parle de"férocité bestiale". Néanmoins pour son conseil, le rapport psychiatrique peut constituer un début d’explication."Adopté à 7 ans, il n’a connu, avant, que les coups au quotidien depuis sa naissance. Son psychisme est dérangé."Au vu de ses antécédents, il sollicite le sursis probatoire. Le Parquet requiert la confirmation du jugement, soit 6 ans. Le tribunal se prononcera le 1er septembre.