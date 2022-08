Hastière: le conseil communal prend des mesures de sécurité

Le conseil de vacances a été rapidement expédié, ce mercredi soir, à Hastière où on a approuvé quelques décisions de sécurité. Citons le montant et la sécurisation de la pompe à mazout de roulage pour environ 1500 €, le cahier de charges visant l’analyse de risques d’incendie pour élaborer les plans d’évacuation dans les bâtiments communaux, pour la somme de 13310 €, des extincteurs pour 31980 € et un achat de conteneur pour les bonbonnes à gaz, pour 2500 €. w un total d’un peu plus de 45000 €. Autre achat approuvé sans peine également: l’achat d’une camionnette-fourgon pour le service patrimoine pour la somme de 30915 €.