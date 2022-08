À Ciney, passer l’hiver au chaud, le CPAS y veille

Pellet, bois et mazout

Trois aides énergie seront mises en place cette année au CPAS de Ciney. Un marché de fourniture de bois et pellets a été lancé ce mardi au Conseil de l’Action Sociale en vue de trouver un prestataire prêt à proposer pour 4 ans ces deux combustibles à prix préférentiels. Le marché est renouvelé tous les 4 ans mais cette année, le CPAS risque d’être d’autant plus sollicité. Il s’agira de sélectionner l’opérateur avec l’offre la plus avantageuse.

Tous les citoyens peuvent faire une demande d’aide auprès de l’organisme public."C’est toujours sur base d’une enquête sociale et financière. Le prix reste fixe pour nos bénéficiaires. Soit on prend la totalité en charge, c’est une aide de secours, soit on rembourse une partie si le bénéficiaire a la possibilité de mettre une petite quantité, c’est une aide d’avance."

Le mazout a, lui aussi, fait l’objet d’un marché et les personnes souhaitant passer leur commande par le CPAS peuvent introduire une demande, toujours dans l’optique de bénéficier de prix préférentiels."On fonctionne par commandes de 500 l", explique la présidente. Subsistent enfin les allocations de chauffage qui permettent de récupérer une partie de la facture mazout, soit maximum 210 € par an.

Action portemanteau et café

Le concept a été imaginé cette année par l’équipe du CPAS cinacien: les citoyens apportent un manteau en bon état et à la mode pour le laisser à une personne qui n’en possède pas lors de sa prochaine visite au CPAS. "On se rend compte lors de nos permanences que des personnes arrivent en hiver avec des petites vestes, des gilets légers", explique Séverine Goedert.

En période de grand froid, les personnes voulant se réfugier dans un lieu chaud et recevoir une tasse de café pourront le faire à l’accueil du CPAS. La maison citoyenne propose, quant à elle, chaque hiver le vendredi midi, l’opération bol de soupe.