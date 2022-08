Namur: une journée pour découvrir l'UTAN

Aussi multiples que variées, les activités pédagogiques, socioculturelles et sportives proposées par l’UTAN balaient de nombreux domaines, allant des cours de langues à l’astronomie, en passant par l’architecture, l’aromathérapie, l’art des jardins ou encore la littérature, l’informatique, le yoga, l’escrime, etc.

Ce samedi 3 septembre dès 11h, les personnes intéressées à découvrir l’offre de l’ Université Tous Âges de Namursont conviées à une rencontre avec les enseignants et animateurs. Celle-ci se tiendra dans les locaux de l’Arsenal. Si elles le souhaitent, elles pourront également s’inscrire à l’UTAN. Un bar et un food truck seront aussi accessibles au public. À 13h30, la séance inaugurale officielle se déroulera dans l’auditoire Vauban (à côté de l’Arsenal). Le discours de rentrée sera prononcé par Pierre Devos, président de l’UTAN et professeur émérite de la Faculté des Sciences de l’UNamur. Il sera suivi d’un exposé de Gilles Squelard ayant pour thème "La valorisation des compétences des seniors au sein d’associations", et d’un interlude musical.

De 14h30 à 16h30, une nouvelle rencontre, avec les enseignants et animateurs, est prévue à l’Arsenal.

Infos: 081 72 46 87 – www.utan.be