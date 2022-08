Les Maisons Baijot à 55% françaises

Une société familiale française de grande envergure a signé le 13 juillet dernier un contrat d’acquisition portant sur 55% du capital de "Maisons Baijot", une autre société familiale, basée à Patignies (Gedinne). C’est ce qu’a annoncé par communiqué le groupe hexagonal Bassac, coté sur Eurionext Paris depuis 2006 et qui pèse lourd, à lire son autoprésentation sur le Web:"Bassac détient notamment des participations majoritaires dans des sociétés œuvrant dans le secteur de la promotion de logements neufs et de bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis leurs créations, Bassac et ses filiales ont livré près de 90000 appartements et maisons individuelles, en France et à l’étranger".