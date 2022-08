Gesves: les Vergers du Val Mosan en fête ce dimanche

En octobre 2021, les Vergers du Val Mosan (qui existent depuis 2003 et sont devenus une coopérative début 2018) avaient en effet lancé un appel public à l’épargne auprès des citoyens pour protéger et pérenniser ces variétés d’arbres fruitiers sérieusement menacées."Une trentaine de coopérateurs y ont participé. Certains parrains ou marraines ayant plusieurs parts, une cinquantaine d’arbres ont pu être financés(une part égale 200 €) ,révèle Julien Ligot, administrateur de la SCRL.Trente sont déjà plantés et à terme, le but est d’avoir assez de parrainages pour faire pousser360 arbres hautes tiges. Les personnes qui viendront dimanche pourront découvrir avec fierté le résultat de leur parrainage. Il est primordial de replanter ces anciennes variétés sinon, elles auront disparu d’ici 20 ou 30 ans."

Eau-de-vie de cidre, petite dernière de la gamme

L’événement sera l’occasion pour la coopérative d’échanger sur ses projets et de présenter ses différents produits ainsi que sa nouvelle charte graphique."Il était temps de la remettre au goût du jour, estime Julien Ligot.Nos étiquettes sont désormais plus modernes, représentent mieux nos produits et correspondent davantage à notre philosophie."Les Vergers du Val Mosan proposent du jus de pomme, du jus de pomme-poire, du miel, du cidre brut et du sirop tartinable pomme-poire, tous disponibles dans différents points de vente tels que Paysans-Artisans.

Dernièrement, la gamme s’est étoffée d’une eau-de-vie de cidre. Ce breuvage fera d’ailleurs l’objet d’un cocktail réalisé par son partenaire Botanical by Alfonse (bar situé rue des Brasseurs à Namur)."Notre autre partenaire, Ethiquable, sera aussi présent avec des biscuits apéritifs. Il sera possible de déguster gratuitement tous les produits et de les acheter sur place, relève Julien Ligot.Plusieurs artisans créateurs liés de près ou de loin à la coopérative seront également de la partie. Le tout, dans une ambiance agréable. Tout le monde est le bienvenu et peut encore rejoindre notre coopérative. "Rendez-vous dimanche de 14 à 18h.

Adresse: Bois Wiame, 2, à Gesves. Infos sur la page Facebook et le site www.lesvergersduvalmosan.com.