Gembloux: une marche en hommage à Nico Becker (Vidéo)

Après une bonne vingtaine de minutes de recueillement, le groupe a fait demi-tour pour, cette fois, prendre la voiture en direction de la friterie du Vieux Noyer le long de la Chaussée de Namur, l’établissement géré par Gaëtan Legros et également son domicile qu’il partageait avec le second suspect, poursuivi en tant que coauteur, Alix Verbruggen. Un lieu hautement symbolique pour la famille puisque c’est à l’arrière de ce bâtiment que Nico Becker a été abattu. L’inculpé, qui est en aveux, a tiré une première fois depuis la fenêtre de son logement avec une arme de précision dans le thorax de la victime avant de descendre, de prendre une autre arme, et de tirer à bout portant dans le crâne du Jemeppois.

Le calicot fixé devant la friterie de Gaëtan Legros

Pour que personne n’oublie Nico Becker, et également les faits, la famille a fixé le calicot à côté de l’entrée de la friterie. "Nous vous remercions d’être présents", indiquait la famille qui n’a pas souhaité s’adresser à la presse jeudi.

La marche s’est ensuite clôturée par un lâcher de ballons et un dépôt de fleurs tandis que les motards, proches de la famille de Nico Becker, ont fait vrombir une dernière fois leur moteur.