Des huiles essentielles namuroises au salon Valériane (vidéo)

Grâce à son diplôme en agronomie, il a acquis des connaissances en chimie qui lui ont permis de se lancer dans sa passion. " Tout est de la chimie au final", rit-il. De la vaporisation à la mise en bouteille, Nicolas s’est servi de son vécu pour produire ses huiles. Pourtant, c’est sur le terrain qu’il a appris le plus. " Je suis allé dans le Sud de la France me former à l’extraction et je pense qu’en Belgique, on n’est peut-être que deux ou trois à l’avoir fait".

Une affaire 100% namuroise

Pour sa passion, il a acquis un terrain à Assesse, lui permettant de faire pousser ses propres plantes. " Je fais du bio et du local. C’est de l’artisanat produit dans un circuit court vu que les plantes viennent d’ici, sauf la lavande qui est cultivée chez mes parents. Il y a de la menthe poivrée, des bleuets, des angéliques, etc."

Pour le Namurois, promettre des produits locaux, mais surtout bio, c’était primordial. " C’est important d’être bio car cela garantit qu’on n’utilise aucun autre élément, dont des éléments qui peuvent être nocifs. Lorsqu’on extrait les actifs de la plante, s’il y a eu des polluants, ils se retrouveront d’office dans l’huile essentielle". Un facteur considérable pour lui, d’autant plus que"leur potentiel est énorme. Nous pouvons les utiliser dans bien des domaines".Même s’il y a "une vraie méconnaissance du monde des plantes et des huiles essentielles en particulier."

Un usage parfois dangereux de ces huiles

Cette ignorance mène, selon le cultivateur, a un problème dans l’utilisation des huiles. " Je me souviens d’une femme que j’avais croisée dans un magasin à Namur. Elle avait pris un type d’eucalyptus dit ‘globulus’pour soigner son fils. Mais avec cette plante, si elle en mettait trop, son fils risquait de convulser et d’aller à l’hôpital. Je lui ai donc glissé à l’oreille qu’elle devait plutôt prendre de l’eucalyptus ‘radiata’. Les gens pensent que comme c’est un produit naturel, il n’y a pas de danger, mais c’est faux. Il faut toujours demander conseil à son médecin ou pharmacien"

1500 € du kilo

Une utilisation donc qu’il ne faut pas prendre à la légère, tout comme sa fabrication. " En moyenne, il faut entre un jour et une semaine pour récolter la plante et en faire une l’huile." Ce travail dépend du type d’huile désiré. En effet,"rien que l’extraction peut prendre jusqu’à 8 heures pour les angéliques, par exemple". En ce qui concerne la culture de cette dernière plante, celle-ci prend entre deux et trois ans pour les racines ou les graines. Sans oublier que "7 0 à 100 kg de végétal produisent seulement 50 à 500 ml d’huile. Cela dépend de la plante". En moyenne, les huiles essentielles coûtent 1500 € du kilo. Un prix qui s’explique donc par le travail demandé.

Pourtant, malgré le temps requis pour fabriquer ses huiles, Nicolas fait cela en activité complémentaire. " Malheureusement, nous ne pouvons pas en vivre. C’est un marché de niche. Il faut des années avant de se faire connaître". Selon lui, c’est pour cette raison que le salon Valériane restant attendu. " Valériane, c’est la grand-messe du bio, une belle vitrine pour avoir des contacts. Nous ne sommes que deux au salon à représenter la Belgique dans ce domaine, avec Un brin de campagne situé à Ansart près de Tintigny."

Nicolas et ses huiles seront donc au plus grand salon bio de Belgique, à Namur Expo.

215 exposants pour la 37e édition

Créé par l’ASBL Nature & Progrès, l’évènement fêtera cette année sa 37e édition. Du 2 au 4 septembre, 215 exposants seront à Namur Expo. Durant ces trois journées, de 10h à 19h, les artisans, venus principalement de France et de Belgique, conseilleront les visiteurs.

Les produits proposés répondent à des critères précis tels qu’être issus de l’agriculture bio et utiliser des matériaux d’origine naturelle dont l’empreinte écologique est réduite.

Parmi les exposants, citons quelques Namurois comme La Filature du Hibou (textile), Euclide (jeux en bois)ou encore Semailles (graines).

Vidéo: https://www.ultimedia.com/default/index/videogeneric/id/qsu3vxr/showtitle/1/viewnc/1/mdtk/01635800/zone/14